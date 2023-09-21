الشوط الأول: مابولولو يقود الاتحاد للتقدم على سيراميكا في الدوري

انتهى الشوط الأول من مباراة الاتحاد السكندري وسيراميكا كليوباترا، المقامة حاليًا على ستاد الإسكندرية بتقدم زعيم الثغر بهدف نظيف ضمن منافسات الجولة الأولى بالدوري الممتاز (نسخة 2023/2024).

جاء هدف الاتحاد السكندري، عن طريق هدافه مابولولو، في الدقيقة الـ31، بعد رأسية زميله مورو ساليفو.

وبدأ الاتحاد السكندري المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: المهدي سليمان.

خط الدفاع: هشام صلاح وسيف تقا، ومحمود شبانه وكريم الديب.

خط الوسط: مورو ساليفو وخالد الغندور، وبلال السيد ورجب عمران، وأحمد عيد.

خط الهجوم: مابولولو.

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من:

عمر صلاح وأحمد ياسين، وأحمد غانم وفرانك الان، وهاني الطامي وأحمد الشيخ، وعمرو صالح وبيكالي اوبامي، وأحمد عادل ميسي.

تشكيل الاتحاد السكندري لمواجهة سيراميكا كليوباترا بالدوري

أما تشكيل سيراميكا كليوباترا كان التالي

حراسة المرمى: محمد بسام.

خط الدفاع: محمد شكري - ارثر چاستيس- رجب نبيل -أحمد هاني.

خط الوسط: محمد إبراهيم- محمد توني - محمود نبيل - أحمد القرموطي - محمد عنتر.

خط الهجوم: چون ايبوكا.

يجلس على مقاعد البدلاء كلا من: علي الجابري - سعد سمير - خالد صبحي - عبد الرحمن بودي - محمد عادل - كناريا - القندوسي - صديق اجولا - رشيد أحمد.