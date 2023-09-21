الخميس 21 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

مابولولو فى الهجوم.. تشكيل الاتحاد لمواجهة سيراميكا فى الدورى

مابولولو
مابولولو

أعلن طارق العشري، المدير الفني للاتحاد السكندري، عن تشكيل فريقه الرسمي لمواجهة سيراميكا كليوباترا، بالدوري الممتاز.

موعد مباراة الاتحاد السكندري وسيراميكا كليوباترا بالدوري الممتاز

ويستضيف الاتحاد نظيره سيراميكا كليوباترا، في السابعة مساءً على ستاد الإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الأولى من عمر المسابقة المحلية في مواسمه الجديد (نسخة 2023 /2024).

تشكيل الاتحاد السكندري لمواجهة سيراميكا في الدوري الممتاز: 

وجاء تشكيل الاتحاد على النحو التالي

 حراسة المرمى: المهدي سليمان.

خط الدفاع: هشام صلاح وسيف تقا، ومحمود شبانه وكريم الديب.

خط الوسط: مورو ساليفو وخالد الغندور، وبلال السيد ورجب عمران، وأحمد عيد.

خط الهجوم: مابولولو.

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من:

عمر صلاح وأحمد ياسين، وأحمد غانم وفرانك الان، وهاني الطامي وأحمد الشيخ، وعمرو صالح وبيكالي اوبامي، وأحمد عادل ميسي.

تشكيل الاتحاد السكندري لمواجهة سيراميكا كليوباترا بالدوري

القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد السكندري وسيراميكا بالدوري

تنقل مباراة الاتحاد السكندري وسيراميكا كليوباترا عبر شبكة قنوات أون تايم سبورت المختلفة، الناقل الرسمي والحصري لكافة مباريات الموسم الجديد من مسابقة الدوري (2023 /2024).

طاقم حكام مباريات الاتحاد السكندري وسيراميكا بالدوري 

يقود المباراة تحكيميًا طاقم مكون من عبدالعزيز السيد حكما للساحة، ويساعده صالح محمد عفيفي حكم مساعد أول، وأحمد زيدان حكم مساعد ثان، ومعهم عاطف حسين حكما رابعا، ومحمد معروف حكم فيديو وعمرو عابدين مساعد حكم فيديو.

طاقم حكام مباراة الاتحاد وسيراميكا بالدوري
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