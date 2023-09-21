الاتحاد السكندري بثوبه الجديد يستضيف سيراميكا كليوباترا في أول مباراة للعشري

يستضيف الاتحاد السكندري بقيادة طارق العشري فريق سيراميكا كليوباترا بقيادة أيمن الرمادي، في السابعة مساء اليوم، باستاد الإسكندرية في افتتاح مباريات الفريقين ببطولة الدوري الممتاز موسم 2023 – 2024 .

15 صفقة للاتحاد السكندري

الاتحاد السكندري يظهر في ثوب جديد في ظل الإدارة الفنية لطارق العشري بعد رحيل الصربي زوران مانولوفيتش والتعاقد مع 15 لاعبا وهم محمود شبانة مدافع الزمالك وعمر طارق الوحش لاعب الإسماعيلي وعمر صلاح حارس سموحة وهاني الطامي من المنصورة وأحمد ياسين مدافع البنك الأهلي وإسلام أبو سليمة من المصري والتونسي سيف تقا ورجب عمران من سيراميكا كليوباترا والحبيب حسن عبده من نادي البوليس بالنيجر وأحمد غنيم لاعب سبورتنج.

كما ضمت الصفقات عمرو صالح من وادي دجلة وأحمد الشيخ من بربرام التشيلي وفارس عزت مدافع المجد السكندري والجابوني بيكالي أوبامي من نادي باندجي والكاميروني إديمو كينجمن نادي اتحاد تطاوين التونسي، إضافة لعودة الغاني بنجامين بواتينج بعد انتهاء إعارته لسموحة وكريم الديب بعد انتهاء إعارته للإسماعيلي وبلال السيد بعد انتهاء إعارته لأسوان ورحيل عدد كبير من اللاعبين أمثال الحارس صبحي سليمان ومحمود علاء والأردني عبد الله نصيب وصبري رحيل وخالد صبحي والسيد سالم وإبراهيم حسن ومحمود عبد العزيز وأوستن أموتو .

ويسعى زعيم الثغر لبداية قوية في الدوري والمنافسة بقوة على التواجد في المربع الذهبي خاصة أن الجماهير تثق في قدرة طارق العشري على تحقيق ذلك.

قائمة الاتحاد السكندري لمباراة سيراميكا

طارق العشري المدير الفني للاتحاد السكندري اختار اللاعبين لقائمة المباراة وهم : المهدي سليمان وعمر صلاح وهشام صلاح و أحمد ياسين وسيف تقا وأحمد غنيم ومحمود شبانة وعمرو صالح وهاني الطامي وكريم الديب ومصطفى إبراهيم ومورو ساليفو وخالد الغندور وبلال السيد وأحمد عيد ورجب عمران و فرانك آلان وأحمد الشيخ وعبد الغني محمد وبيكالي أوبامي وأحمد عادل ميسي وكريستوفاو مابولولو.

تعاقدات سيراميكا كليوباترا

على الجانب الأخرتعاقد سيراميكا كليوباترا مع 8 لاعبين هم أحمد دعدور حارس مرمى بيراميدز وإسلام المزين مدافع المصري وعلاء يحيى " مارسيليو " من لافيينا وأحمد قندوسي لاعب الأهلي على سبيل الإعارة وسعد سمير مدافع الأهلي الذي كان معارا لفيوتشر والأوغندي إيريك كامبالي من المريخ السوداني وحسين حسني من بورتو السويس والنيجيري صديق أوجولا من سموحة إضافة لعودة مهاجمه النيجيري جون إيبوكا من الدوري الليبي .

ويسعى أيمن الرمادي الذي قاد الفريق للفوز بكأس ابطة الأندية لمحترفة الموسم الماضي للعودة من الإسكندرية بالنقاط الثلاث لتكون أفضل بداية لمشوا رالدوري.

يدير المباراة عبد العزيز السيد ويساعده صالح محمد عفيفي وأحمد زيدان ومعهم عاطف حسين حكما رابعا ومحمد معروف حكم فيديو وعمرو عابدين مساعد حكم فيديو.