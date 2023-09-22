الإسماعيلي يفوز وديًا على بورفؤاد بثلاثية استعدادا لمباريات الدوري

حقق فريق الإسماعيلي الفوز على بورفؤاد، أحد فرق القسم الثاني، وديا بثلاثية دون رد، عصر اليوم الجمعة، على ستاد الإسماعيلية.

وتأتي المباراة، ضمن استعدادات الدراويش للمرحلة المقبلة من مسابقة الدوري الممتاز.

موعد مباراة الإسماعيلي والاتحاد السكندري بالدوري الممتاز

ومن المقرر أن يستضيف الإسماعيلي نظيره الاتحاد السكندري، الخميس المقبل على ستاد الإسماعيلية، في إطار مباريات الجولة الثانية للدوري الممتاز (نسخة 2023/2024).

القنوات الناقلة لمباراة الإسماعيلي والاتحاد السكندري بالدوري الممتاز

تنقل مباراة الإسماعيلي والاتحاد السكندري، عبر شبكة قنوات أون تايم سبورت المختلفة، الناقل الرسمي والحصري لكافة مباريات الدوري الممتاز في مواسمه الجديد (نسخة2023/2024).

خاض فريق الإسماعيلي الشوط الأول من ودية بورفؤاد، بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: كمال السيد.

خط الدفاع: محمد دسوقي، حمدي النقاز، عصام صبحي.

خط الوسط: محمد عبدالسميع، عبدالله السعيد، حمادة صلاح، كريم عرفات.

خط الهجوم: الشبراوي، ياو أنور، مروان حمدي.

بدلاء الإسماعيلي يشاركون في ودية بورفؤاد بالشوط الثاني

وحرص إيهاب جلال المدير الفني للقلعة الصفراء، على منح جميع البدلاء والصف الثاني وبعض العناصر الشاب، فرصة المشاركة في ودية بورفؤاد خلال الشوط الثاني وهم: محمود ياسين اوتاكا – محمد ميدو – عبد الرحمن كتكوت – محمد وجدى – مصطفى فارس – حسن منصور – محمد إيهاب.

ويأتي ذلك من أجل تجهيز جميع العناصر للمباريات الصعبة المقبلة للإسماعيلي أولا، وتحسبا لأي ظروف طارئة قد تحدث ثانيا.

وتجدر الإشارة إلى أن الإسماعيلي، قد استهل مواسمه الجديد من مسابقة الدوري الممتاز (نسخة 2023/2024)، بالهزيمة أمام زد بهدف نظيف، الثلاثاء الماضي، في المباراة التي أقيمت على ستاد القاهرة الدولي، وهو ما جعل الجماهير تخشى على الفريق من تكرار سيناريو كل موسم، والنجأة من شبح الهبوط بمعجزة.