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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رياضة

مدرب الإسماعيلى يكشف أسباب الخسارة أمام زد فى الدورى

حمد إبراهيم المدرب
حمد إبراهيم المدرب العام لفريق الإسماعيلي

أكد حمد إبراهيم المدرب العام لفريق الإسماعيلي، أنه كان يأمل في الخروج بنتيجة جيدة أمام زد في افتتاح مباريات الدوري المصري، مشيرًا إلى أن المستوى الذي ظهر به الدراويش لم يكن جيدًا في الشوط الأول، ومع تدخل إيهاب جلال في  الشوط الثاني تحسن الأداء، لكن النتيجة لم تكن مرضية.

وقال إبراهيم في تصريحات تليفزيونية: "نعاني من بعض المشكلات في الإسماعيلي بسبب ايقاف القيد، بالإضافة لوجود لاعبين صغار في السن وينقصهم الخبرات".

وأضاف: "السيطرة كانت لفريق زد في الشوط الأول، والمنافس يضم عناصر جيدة وتعاقد مع صفقات قوية، ولديهم خبرات اللعب في الدوري المصري مثل عبدالله مجدي وشادي حسين ومحمد سمير وزيكو وقطة وعلي لطفي، وسبق لهم اللعب في فرق كبيرة".

وواصل: "كنا نعاني من بعض الأخطاء في الشوط الأول، لكن اختلف الوضع في الشوط الثاني، كما أضاع عبدالرحمن مجدي ركلة جزاء، وكنا نتمنى الخروج بالتعادل على أقل تقدير، لخلق دوافع جيدة في المباريات المقبلة، ولكن سنعمل على تخطى هذه المباراة والتركيز في المرحلة المقبلة".

وأكمل: "علي لطفي حارس زد توقع مكان تسديد ركلة الجزاء، وسيطرنا على معظم مجريات الشوط الثاني واتيحت لنا فرص للتعادل، وقمنا بالعمل مع اللاعبين وتدريبهم جيدًا، وطريقة بناء اللعب ليست ضروري أن تكون من أمام مرمى فريقنا، وطول فترة الإعداد كنا نتدرب على كيفية الوصول لمرمى الخصم من أقل عدد من التمريرات، والخطأ وارد في كرة القدم، وهارد لك لـ أحمد عادل حارس المرمى على عدم التوفيق".

واستكمل: "الخطأ وارد، والخسارة للفريق بالكامل، وأحمد عادل عبدالمنعم من أصحاب الخبرات، ولكن سنطوي صفحة لقاء زد، ونبدأ في الاستعداد للمواجهات المقبلة لتحقيق نتائج إيجابية وتفادي أي أزمات، ولا نريد الوقوع في نفس المشكلة في تدهور النتائج منذ البداية".

وأتم: "سوف نتحدث مع اللاعبين عن الاخطاء ونعقد المزيد من المحاضرات الفنية ونشرح لهم كل الأمور، والحمد لله على أن الخسارة جاءت في المباراة الأولى بالدوري من أجل تدارك الأمور سريعًا".

علي لطفي علي لطفي حارس زد وزيكو وقطة الدورى المصرى حمد إبراهيم المدرب العام لفريق الإسماعيلي

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