الأربعاء 27 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

إبراهيم ربيع: الإخوان والناصريون اجتمعوا على كراهية الدولة واعتياد الفوضى

إبراهيم ربيع
إبراهيم ربيع

علق إبراهيم ربيع، القيادي الإخواني المنشق، على التعاون بين الناصريين وجماعة الإخوان الإرهابية، مؤكدًا أن فلول الناصريين واليسار وأصحاب المواقف المناهضة للدولة باعوا أنفسهم للجماعة الإرهابية.

وأشار ربيع إلى أن هؤلاء المتحالفين اجتمعوا على كراهية الدولة واعتياد الفوضى، وبالتالي فإن العمل مع الإخوان هو المناخ المثالي والمناسب بالنسبة لهم.

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وأضاف القيادي الإخواني المنشق في تصريحات لـ"الدستور"، أنّ من صك للجماعة الإرهابية شعارها "الإسلام هو الحل" وروج له في انتخابات 1987، هو عادل حسين الشيوعي العائد إلى أحضان الإخوان.

وأوضح ربيع أن الإخوان تنظيم مظلي يوجد به من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار، ويجتمع تحت رايته كل من ينتمي إلى أي تيار سواء سلفي أو فلسفي أو عربيد سكير أو يساري متلصص أو ناصري يبيع نفسه بالإيجار، فجماعة الإخوان الإرهابية تضم في جعبتها من كل التيارات الأخرى.

وأكد القيادي الإخواني المنشق، أن تنظيم الإخوان يعمل بآلية جمع كل الشتات من كافة التيارات الأخرى لهدم الدولة.

التعاون بين الناصريين وجماعة الإخوان الإرهابية جماعة الإخوان الإرهابية فلول الناصرية الرئيس عبدالفتاح السيسي جمال عبد الناصر الناصريين

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