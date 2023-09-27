إبراهيم ربيع: الإخوان والناصريون اجتمعوا على كراهية الدولة واعتياد الفوضى

علق إبراهيم ربيع، القيادي الإخواني المنشق، على التعاون بين الناصريين وجماعة الإخوان الإرهابية، مؤكدًا أن فلول الناصريين واليسار وأصحاب المواقف المناهضة للدولة باعوا أنفسهم للجماعة الإرهابية.

وأشار ربيع إلى أن هؤلاء المتحالفين اجتمعوا على كراهية الدولة واعتياد الفوضى، وبالتالي فإن العمل مع الإخوان هو المناخ المثالي والمناسب بالنسبة لهم.

وأضاف القيادي الإخواني المنشق في تصريحات لـ"الدستور"، أنّ من صك للجماعة الإرهابية شعارها "الإسلام هو الحل" وروج له في انتخابات 1987، هو عادل حسين الشيوعي العائد إلى أحضان الإخوان.

وأوضح ربيع أن الإخوان تنظيم مظلي يوجد به من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار، ويجتمع تحت رايته كل من ينتمي إلى أي تيار سواء سلفي أو فلسفي أو عربيد سكير أو يساري متلصص أو ناصري يبيع نفسه بالإيجار، فجماعة الإخوان الإرهابية تضم في جعبتها من كل التيارات الأخرى.

وأكد القيادي الإخواني المنشق، أن تنظيم الإخوان يعمل بآلية جمع كل الشتات من كافة التيارات الأخرى لهدم الدولة.