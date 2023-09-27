الأربعاء 27 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

سامح عيد: جماعة الإخوان لديها استعداد للتحالف مع الشيطان لتحقيق مصالحها

سامح عيد
سامح عيد

قال سامح عيد، الكاتب والباحث فى شئون الجماعات الإسلامية، إن جماعة الإخوان الإرهابية طوال عمرها جماعة براجماتية من أيام الملك فؤاد، مضيفًا أن جماعة الإخوان اتفقت مع الوفد الليبرالي في عام 1984 ودخلت معه انتخابات، وفى عام 87 دخلت انتخابات مع إبراهيم شكرى أقصى اليسار والأحرار وأخذت 37 مقعدًا، وفى 2011 ضمت لها ليبراليين وأقامت تحالفًا ودخلا الانتخابات ولم تعطهم شيئًا وحصلت على كل المقاعد.


وأضاف عيد، فى تصريح لـ"الدستور": الإخوان فى فترة الأربعينيات عندما كان الشارع المصرى مع الوفد وهتف الشعب للنحاس، قالت جماعة الإخوان الله مع الملك، مضيفًا أن وزارة إسماعيل صدقى التى كان الشعب ضدها، لأنها كانت تتعاون مع الإنجليز، وعلاقة إسماعيل صدقى بالإنجليز قوية، إذ عقدوا صفقة مع إسماعيل صدقى، وزار صدقى مكتب الإرشاد وعقد مع الإخوان صفقات، لافتًا إلى أن الإخوان أساتذة فى عقد الصفقات التى تخدم مصالحهم.


وتابع: «الرئيس الراحل أنور السادات كان عضو اليسار فى محكمة الثورة التى حكمت على 7 من قيادات الإخوان بالإعدام، وكان منهم مرشد الإخوان الهضيبي وبعدها تم العفو عنه، ورغم ذلك حطوا إيدهم فى إيد السادات وناسبوه، كان نسيب عثمان أحمد عثمان".

 

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من تاريخ جماعة الإخوان الأسود "2"

وأوضح الباحث فى شئون الجماعات الإسلامية، أن جماعة الإخوان على مدار تاريخها تلعب على كل الحبال وتتحالف مع أي تيار من أجل المصلحة سواء ناصريين، ليبراليين، يسار ولديهم استعداد لعقد صفقات مع هذه التيارات لمصلحتها.


وأكد سامح عيد أن جماعة الإخوان جماعة براجماتية، ولديها استعداد للتحالف مع الشيطان لتحقيق مصالح التنظيم.
 

الكاتب شئون الجماعات الاسلامية جماعة الإخوان الإرهابية الملك فؤاد الوفد اللبراليى الاحرار

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