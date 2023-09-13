من تاريخ جماعة الإخوان الأسود (2)



تعتمد جماعة الإخوان الإرهابية على عنصرين فى منهجها بشأن بث الأكاذيب.. الأول تشويه الانجازات والثانى تضخيم السلبيات.. ويمر تشويه الإنجازات بمراحل عده، فعندما تعلن الدولة المصرية إنشاء مشروع قومى، تبدأ الجماعة الإرهابية بمرحلة إنكار هذا المشروع وتزعم أنه عبارة عن «فنكوش» وغير موجود، وعندما يتواجد المشروع على أرض الواقع تدخل جماعة الإخوان الإرهابية فى مرحلة جديدة وهى مرحلة التشوية، وعندما تنتهى الدولة من المشروع تبدأ الجماعة الإرهابية فى مرحلة التشكيك، وتظل تطرح تساؤلات من عينة: هل هذا المشروع سيفيد المواطن، وما إلى ذلك.. أما العنصر الثانى الذى تعتمد عليه جماعة الإخوان فى بث الأكاذيب، هو تضخيم السلبيات، وفى هذا المنهج تظل جماعة الإخوان تواصل تضخيم السلبيات وتتجاهل ذكر أسباب هذه السلبيات أو تاريخها أو حتى انتشار مثلها فى جميع دول العالم.. خذ مثلًا البطالة، إذ تظل قنوات الإخوان تتغنى بوجود البطالة فى مصر، دون أن تذكر أن هذه آفة تواجه جميع دول العالم.

والحقيقة، أن هذا المنهج ليس بجديد على الإخوان، بل إنه ضارب في عمق التاريخ.. فقد كشفت الوثائق السرية التي أفرجت عنها الحكومة البريطانية، من أنَّ لندن اتفقت وجماعة الإخوان على أن تستغل الأولى شعبة الثانية وتأثيرها في مصر، لشن حروب نفسية ودعائية سرية على أعدائها، من أمثال، الزعيم الراحل جمال عبد الناصر، خلال العقد السابع من القرن الماضي.. وحسب الوثائق، فقد روَّجت بريطانيا منشورات تحمل اسم الجماعة، تُهاجم فيها بقسوة سلوك الجيش المصري خلال وجوده في اليمن، الذي كان ساحة للصراع بين نظام عبد الناصر الجمهوري الجديد من جانب، ودولة خليجية وبريطانيا من جانب آخر.

من الثابت تاريخيًا، أنَّ رئيس الوزراء البريطاني، دوجلاس هوم، أمر في يوليو 1964، وزير خارجيته، راب باتلر، بالانتقام من عبد الناصر، بعد أزمة السويس وتدَّخُل مصر العسكري في اليمن، بما يُهدد مصالح بريطانيا النفطية بشكل خاص، عن طريق «جعل الحياة جحيمًا بالنسبة له.. باستخدام المال والسلاح».. وطُلِب من الوزير العمل على أن يكون التحرك سريًا وأن «يُنكَر ذلك إن أمكن»، في حالة انكشافه.. وبعدها تشكَّلت لجنة عمل سرية، بمشاركة مختلف الأجهزة والوزارات المعنية لإدارة السياسة البريطانية تجاه اليمن، التي كان نظام عبد الناصر قد أرسل عشرات الآلاف من قوات الجيش المصري إليها، بداية من سبتمبر 1962، تلبية لطلب الدعم من عبد الله السلال، الذي قاد ثورة على نظام الإمامة «الملكي» المُؤيَّد من دولة خليجية وبريطانيا، التي شاركت، في الفترة بين عامي 1962 و1965، في عمليات سرية، دعمًا للقوات الملكية في مواجهة الجمهوريين اليمنيين الذين استولوا على السلطة في صنعاء، سبتمبر 1962.. ورفضت بريطانيا الاعتراف بالنظام الجمهوري، وقدمت مساعدات عسكرية للإمام البدر في مواجهة الجمهوريين المدعومين من الجيش والنظام المصريين.. واستمر الصراع السياسي والعسكري والإعلامي بين مصر وبريطانيا في اليمن طوال عقد السبعينيات.

جاءت مشاركة الجيش المصري بين عام 1962 و1967 في حرب اليمن، في سياق الصراع بين مصر ودولة خليجية، كان عبد الناصر يؤمن بأنها ضد ثورة يوليو 1952، التي قادها الجيش وأيدها الشعب المصري، وتسعى لتدمير الوحدة بين مصر وسوريا.. وحين أرسل عبد الناصر القوات المصرية إلى اليمن، قِيل حينها إنَّ إقامة نظام جمهوري في اليمن مسألة استراتيجية لمصر، التي كانت حريصة على السيطرة على البحر الأحمر.. وبعد انسحاب بريطانيا من جنوب اليمن وإعلان جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية.. وفي أوائل عام 1968، انتصر الجمهوريون على الملكيين وتمكنوا من كسر حصار صنعاء.. وخلال الشهور الأخيرة من وجودها في اليمن، تردد أنَّ القوات المصرية استخدمت الغازات السامة، مما أدى إلى قتل عدد كبير من اليمنيين، لكن مصر نفت هذا الاتهام، وقالت إنَّه جزء من «حملة نفسية بريطانية ـ أمريكية» عليها.. وفي فبراير 1967، أعلنت القاهرة ترحيبها بتحقيق أُممي، غير أنَّه في الأول من الشهر التالي، قالت الأمم المتحدة إنها «غير قادرة» على التعامل مع هذه القضية.. وانتهزت بريطانيا الفرصة، واستغلت اسم وتأثير الإخوان، في إطار حربها السرية، لتأليب المسلمين في مختلف الدول، على عبد الناصر ونظامه.

جاءت تلك الحرب السرية في عقدٍ شهد صراعًا مريرًا بين نظام عبد الناصر وجماعة الإخوان.. ففي أغسطس 1965، قام الإخوان بتدبير مؤامرة للإنقلاب عليه.. في هذا السياق، كانت الأجواء مواتية لتمرير المنشورات البريطانية ـ الإخوانية.. وقال أحد المنشورات، نقلًا عن الإخوان، إنَّ القوات المصرية في اليمن «ليست مُسلِمة»، لأنها تقتل المسلمين بالغاز.. وتساءل «من يستطيع أن يُقاوم الصعقة، عندما يصف شاهدو العيان العرب، كيف قُتِل مائة وعشرون من الرجال والنساء الأطفال دفعة واحدة، بعد أن أمر القواد المصريون الأشرار، طياري الجمهورية العربية المتحدة في قاذفات القنابل التي صنعها الشيوعيون السوفييت المُلحِدون، بإلقاء خمس وعشرين قنبلة غاز، من صنع الشيوعيين أيضًا، على قرية شمال شرقي صنعاء؟».

وروَّج المنشور، الذي صدر باسم «جمعية الإخوان الدولية»، للانتقادات والحجج داخل مصر وخارجها ضد التدخل العسكري المصري في اليمن، والذي كان له دور في هزيمة مصر في حرب 1967 أمام إسرائيل.. وقال إنه «إذا كان لابد للمصريين أن يخوضوا غمار الحروب، فلماذا لا يوجهون جيوشهم ضد اليهود؟».. ولوحظ أنَّ المنشور كُتِب، أولًا، بلغة عربية عالية المستوى، ثم تُرجِم إلى الانجليزية لأصحاب القرار المسئولين عن الحرب السرية قبل الموافقة على توزيعه.. وأضاف المنشور أنَّ «القنابل التي أُلقِيَت على اليمن خلال الحرب التي تستعر نيرانها في هذا البلد المسكين لأربع سنوات، كانت تكفي لتدمير إسرائيل تدميرًا تامًا».

وكان لجوء عبد الناصر إلى الاتحاد السوفييتي والكتلة الشرقية للتسلح، قد أثار غضب البريطانيين.. لذا، ركز المنشور على أنَّ الجيش المصري «استخدم أسلحة السوفييت الشيوعيين في قتل اليمنيين المسلمين»، ووصف المصريين بأنهم «كفرة وأبشع من النازيين».. وقال «أيها الإخوان المؤمنون، إنَّ هذه الجرائم الفظيعة المُخيفة التي تقشعر لها الأبدان، واستعمال هذا السلاح البغيض المُحرَّم استعماله دوليًا في الحروب.. هذا السلاح الذي لم يستعمله حتى هتلر المجنون ضد أعدائه في الحرب العالمية الثانية.. هذه الجرائم لم يرتكبها المُلحِدون أو الاستعماريون أو اليهود الصهيونيون، بل ارتكبها المصريون، الذين من المفروض أنهم مؤمنون».

وقال « إنَّ الحرب لها ما يبررها، إذا كان العدو غير مؤمن أو من عبدة الأوثان.. لكن أبناء اليمن إخواننا في الدين الحنيف.. وحيث أنَّه لا يوجد أي مبرر لقتل إخواننا، فإنَّ الجريمة بكل تأكيد تصبح أبشع وأفظع، إذا هم قُتِلوا بأقذر وأحقر سلاح دون ريب، ألا وهو الغاز السام».. ووصف المصريين بأنهم «مستعمرون يتمادون في ارتكاب جرائم مُروِّعة دون عقاب؟».. وطالب المنشور المسلمين بأن «يُدِينوا المصريين الكفرة، ويرفضوا التعاون معهم في جميع الأمور، لكي تظهروا تضامنكم مع شعب اليمن المُستَعبَد في مصيبته الكبرى».

وتكشف الوثائق أنَّ فكرة إصدار منشورات صادرة عن بريطانيا والإخوان، جاءت بعد زيارة مسئول بالخارجية البريطانية إلى واشنطن.. وفي إحدي الوثائق، يقول المسئول، بعد عودته، «تشاورت مع الآنسة ستيفنسون، ووافقت على أنَّه من المرجح والطبيعي، أنَّ مثل هذا التنظيم ـ تقصد الإخوان ـ يرسل هذا المنشور».. وكانت أجهزة الحرب السرية البريطانية تنشر المنشورات من نقاط توزيع مختلفة، شملت دولًا عربية، مسلمة وغير مسلمة، في إفريقيا وآسيا.. وأرسلت المنشورات إلى صحفيين وكُتَّاب ومراكز بحثية وتعليمية ومنظمات دينية مسلمة، وجمعيات أهلية ومؤسسات حكومية ووزراء في هذه الدول.. حفظ الله مصر من كيد الكائدين.. آمين.