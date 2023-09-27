الأربعاء 27 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

ماهر فرغلى: تحالف الإخوان مع الناصريين "لتحقيق مصالح"

ماهر فرغلي
ماهر فرغلي

قال ماهر فرغلى، الباحث فى شئون الجماعات المتطرفة، إن تحالف الإخوان مع الناصريين وغيرها من التيارات، ما هو إلا لتحقيق مصالح الجماعة، مشيرًا إلى أن جماعة الإخوان الإرهابية جماعة براجماتية وليست جماعة دينية تسعى إلى مصلحتها بأى وضع سواء تحالف مع يساريين وشيعيين أو حتى التحالف مع إسرائيل.


وأضاف فرغلى  فى تصريح لـ"الدستور"، أن تحالف اليساريين مع الإخوان نظرًا لحالة ضعفها فى الشارع، لأن الإخوان أكثر تنظيمًا وعددًا من اليساريين فى الشارع، والإخوان تجد منفذًا من خلال هذا التيار الناصري بأنها تتحالف مع كل القوى السياسية، فهى عملية براجماتية بحتة، كل منهما يحتاج إلى الآخر، جماعة الإخوان تمر بأزمة ومحنة وتحتاج لتيار آخر يظهره فى الصورة أمام العالم أنه ليس احتكاريًا وأنها ليست جماعة دينية، والتيار الآخر ضعيف يحتاج الإخوان فى الدعم المادي.

 

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سياسيون: جماعة الإخوان لديها استعداد للتحالف مع الشيطان لتحقيق مصالح التنظيم

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الباز يحذر من لجان الإخوان: يحاولون التشويش على الانتخابات الرئاسية

 

وأشار فرغلي، إلى أن جماعة الإخوان دائمًا تضع فى الواجهة تيارات موازية لها مثل جماعة السلفية يساريين، ناصريين، جمعيات، وهى تحرك من الخلف وهذه طبيعة جماعة الإخوان.
 

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