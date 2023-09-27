ماهر فرغلى: تحالف الإخوان مع الناصريين "لتحقيق مصالح"

قال ماهر فرغلى، الباحث فى شئون الجماعات المتطرفة، إن تحالف الإخوان مع الناصريين وغيرها من التيارات، ما هو إلا لتحقيق مصالح الجماعة، مشيرًا إلى أن جماعة الإخوان الإرهابية جماعة براجماتية وليست جماعة دينية تسعى إلى مصلحتها بأى وضع سواء تحالف مع يساريين وشيعيين أو حتى التحالف مع إسرائيل.



وأضاف فرغلى فى تصريح لـ"الدستور"، أن تحالف اليساريين مع الإخوان نظرًا لحالة ضعفها فى الشارع، لأن الإخوان أكثر تنظيمًا وعددًا من اليساريين فى الشارع، والإخوان تجد منفذًا من خلال هذا التيار الناصري بأنها تتحالف مع كل القوى السياسية، فهى عملية براجماتية بحتة، كل منهما يحتاج إلى الآخر، جماعة الإخوان تمر بأزمة ومحنة وتحتاج لتيار آخر يظهره فى الصورة أمام العالم أنه ليس احتكاريًا وأنها ليست جماعة دينية، والتيار الآخر ضعيف يحتاج الإخوان فى الدعم المادي.

وأشار فرغلي، إلى أن جماعة الإخوان دائمًا تضع فى الواجهة تيارات موازية لها مثل جماعة السلفية يساريين، ناصريين، جمعيات، وهى تحرك من الخلف وهذه طبيعة جماعة الإخوان.

