الباز يحذر من لجان الإخوان: يحاولون التشويش على الانتخابات الرئاسية

قال الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، إن اللجان الإلكترونية التابعة للإخوان، والتي يتم الإنفاق عليها بسخاء، لا تتوقف عن التشويش على إنجازات البلد، وما يتحقق على الأرض.

وأضاف، خلال برنامجه "آخر النهار" المُذاع على قناة "النهار"، أن اللجان الإلكترونية تستهدف أن يعيش الناس في قلق وحيرة طول الوقت، وأن يطعنوا في أي مؤسسة من مؤسسات الدولة، منوها بأن غرض هذه اللجان الإلكترونية الشوشرة على أي منجز.

محاولة للشوشرة على مؤسسات البلد

واستعرض "الباز"، رسالة مكتوبة، تتناقلها لجان الإخوان "أنا روحت أجدد البطاقة قالولي إنت متوفي من سنة.. أعمل ايه؟"، منوها بأن هذه الرسالة موجودة على عشرات الحسابات على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وتابع: "الرسالة قد يراها البعض عادية، لكن دي محاولة للطعن في الانتخابات الرئاسية، وإشارة إلى أن هناك أسماء مكتوب أنها متوفاة".

وأردف: "لازم ننتبه، لأنها تعكس إصرار الجماعة على الطعن في الدولة ومؤسساتها وإنجازاتها.. ده مش هزار لكن ضرب في البلد".