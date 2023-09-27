الأربعاء 27 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

أهالى الإسكندرية يوزعون شربات بالموز على المارة: "فى حب رسول الله"

جانب من الحدث
جانب من الحدث

كعادتهم كل عام في هذا اليوم، حرص أهالي الإسكندرية بالشوارع والميادين علي توزيع الشربات بالموز على المارة في الشوارع والمحلات والمنازل في بهجة وسعادة في يوم ميلاد النبي محمد صلى الله عليه وسلم، احتفالًا بـالمولد النبوي الشريف.

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ورصد “الدستور” احتفال أهالي عروس البحر المتوسط بمولد خير البشر سيدنا محمد، بشوارع الإسكندرية التي تعالت بها الصلاة على النبي بين المواطنين، بين عبارات المحبة للرسول: صلي على النبي وحبيبي يا رسول الله، وفي حب الرسول، مع توزيع الأكواب المليئة بالشربات على المواطنين.

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يقول خالد الرماح، أحد أهالي منطقة الإبراهيمية وسط الإسكندرية، إن توزيع الشربات في يوم ميلاد الرسول هي عادة تربينا عليها منذ الصغر، فالجميع، كبارًا وصغارًا ينتظر هذا اليوم للمشاركة في صنع الشربات وتوزيعه في بهجة وفرحة من الجميع.

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وأضاف لـ"الدستور" لا أحد يرفض شربات يوم ميلاد الرسول، فالجميع يشرب ويصلي على الرسول، ويتم إيقاف السيارات والمارة والتوزيع على السكان في المنازل أيضًا، مشيرة إلى أن هذه العادة محبة لسيد خلق الله ويتهافت الجميع على المشاركة بها.

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وأشار حيرم، صاحب فرش بيع فاكهة بشارع لاجتيه، إلى أنه يتم تحضير الموز والشربات ونبدأ منذ الصباح في تحضير الشربات وإضافة الموز إليه لتوزيعه، مشيرًا إلى أن ذلك يتم عدة مرات في اليوم وهو شيء أساسي كل عام.

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وتابع أن أصحاب فروشات الفاكهة بالشارع اعتادوا كل عام على تحضير شربات المولد النبوي محبة لرسول الله، كما يشارك أيضًا جيراننا وأهلنا من الأقباط الذين يحرصون على التواجد والتعاون وتوزيع شربات المولد في حب ومودة بين الجميع.

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وأضاف وليد جابر أن الإسكندرية دائمًا مميزة في احتفالاتها، والشربات بالموز تقليد قديم متوارث، مشيرًا إلى أنه مؤخرًا بدأت محافظات أخرى توزع الشربات في المولد النبوي والمناسبات، ولكن تبقى العادة متأصلة في أهل الإسكندرية، قائلًا: "مفيش شارع في الإسكندرية يوم مولد النبي مش بيوزع ولا بيشرب شربات".

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الإسكندرية المولد النبوي الشريف في حب الرسول شربات بالموز اهالي الأسكندرية

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