فستان زفاف وعباية.. أشكال وأسعار عرائس المولد بأسواق الإسكندرية (صور)

أحجام متنوعة وفساتين بألوان وأشكال مختلفة لعروسة المولد بأسواق الإسكندرية تجذب الانظار حيث تختلف كل عام عن العام الذي يسبقه بتقاليع جديدة، حيث تعد عروسة المولد جزءًا من الاحتفال بـ المولد النبوي وتنتظرها الفتيات باختلاف أعمارهن.

بالتزامن مع الاحتفال بالمولد النبوي، أجرت “الدستور” جولة للتعرف على الأشكال الجديدة لعروس المولد هذا العام حيث تصدرت الأسواق عروسة المولد بفستان الزفاف التي تعد هدية أساسية في فترة الخطوبة.

قال أحمد السيد، صاحب فرش لبيع عرائس المولد، بمنطقة سيدي بشر، إن كل عام تتواجد بعض الأشكال الجديدة، لافتًا إلى أن العروسة بالفستان التل تتواجد منذ عدة سنوات، لكن هذا العام كان فستان الزفاف والطرحة هو الجديد؛ لأن العروسة هدية أساسية من الخطيب لخطيبته بجانب حلوى المولد، وهى عادة ليست بجديدة بين الأسر والعائلات.

الأسعار تبدأ من 105 وحتى 250 جنيهًا

أضاف لـ" الدستور" أن العروسة ليست للمخطوبين فقط، لكن هى هدية جميلة للفتيات حيث يحرص الآباء، أيضًا، على شراء العروسة لبناتهم، مشيرًا إلى أن العروسة تبدأ من سعر 105 وحتى 250 جنيهًا، وهناك أسعار أخرى تزيد عن ذلك بكثير بحسب المكان فأسعار المناطق الراقية تختلف عن الشعبية.

وتابع أن بجانب العروسة بالفستان سواء الزفاف أول الألوان، هناك عروسة جديدة هذا العام والتي ترتدي العباية والحجاب، ومنها مضيئة وتدور وهو ما يجذب الاطفال لشرائها.

مصدر فرحة وسعادة

أوضحت منال محمد ربة منزل أن عروسة المولد هي مصدر بهجة وفرحة في احتفال المولد النبوي، لافتة إلى أنها عادة قديمة يحرص عليها الأسر وشرائها للفتيات كنوع من إدخال الفرحة والسعادة على قلوبهن.

تابعت أن اشكال العروسة أصبحت متنوعة، حيث كانت العروسة في البداية هى الحلوة الملونة بالكوريشة ومازالت تتواجد حتى الآن ونحرص على شرائها لأنها تذكرنا بذكريات الطفولة، لكن مع التطوير أصبحت بأشكال جديدة وفي كلتا الحالتين عروسة المولد هي مصدر بهجة وسعادة.

عروسة المولد بأسواق الإسكندرية

عروسة المولد بأسواق الإسكندرية

عروسة المولد بأسواق الإسكندرية

عروسة المولد بأسواق الإسكندرية

عروسة المولد بأسواق الإسكندرية