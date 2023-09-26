الثلاثاء 26 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

فستان زفاف وعباية.. أشكال وأسعار عرائس المولد بأسواق الإسكندرية (صور)

عروسة المولد بأسواق
عروسة المولد بأسواق الإسكندرية

أحجام متنوعة وفساتين بألوان وأشكال مختلفة لعروسة المولد بأسواق الإسكندرية تجذب الانظار حيث تختلف كل عام عن العام الذي يسبقه بتقاليع جديدة، حيث تعد عروسة المولد جزءًا من الاحتفال بـ المولد النبوي وتنتظرها الفتيات باختلاف أعمارهن.

بالتزامن مع الاحتفال بالمولد النبوي، أجرت “الدستور” جولة للتعرف على الأشكال الجديدة لعروس المولد هذا العام حيث تصدرت الأسواق عروسة المولد بفستان الزفاف التي تعد هدية أساسية في فترة الخطوبة.

قال أحمد السيد، صاحب فرش لبيع عرائس المولد، بمنطقة سيدي بشر، إن كل عام تتواجد بعض الأشكال الجديدة، لافتًا إلى أن العروسة بالفستان التل تتواجد منذ عدة سنوات، لكن هذا العام كان فستان الزفاف والطرحة هو الجديد؛ لأن العروسة هدية أساسية من الخطيب لخطيبته بجانب حلوى المولد، وهى عادة ليست بجديدة بين الأسر والعائلات.

الأسعار تبدأ من 105 وحتى 250 جنيهًا

أضاف لـ" الدستور" أن العروسة ليست للمخطوبين فقط، لكن هى هدية جميلة للفتيات حيث يحرص الآباء، أيضًا، على شراء العروسة لبناتهم، مشيرًا إلى أن العروسة تبدأ من سعر 105 وحتى 250 جنيهًا، وهناك أسعار أخرى تزيد عن ذلك بكثير بحسب المكان فأسعار المناطق الراقية تختلف عن الشعبية.

وتابع أن بجانب العروسة بالفستان سواء الزفاف أول الألوان، هناك عروسة جديدة هذا العام والتي ترتدي العباية والحجاب، ومنها مضيئة وتدور وهو ما يجذب الاطفال لشرائها.

مصدر فرحة وسعادة 

أوضحت منال محمد ربة منزل أن عروسة المولد هي مصدر بهجة وفرحة في احتفال المولد النبوي، لافتة إلى أنها عادة قديمة يحرص عليها الأسر وشرائها للفتيات كنوع من إدخال الفرحة والسعادة على قلوبهن.

تابعت أن اشكال العروسة أصبحت متنوعة، حيث كانت العروسة في البداية هى الحلوة الملونة بالكوريشة ومازالت تتواجد حتى الآن ونحرص على شرائها لأنها تذكرنا بذكريات الطفولة، لكن مع التطوير أصبحت بأشكال جديدة وفي كلتا الحالتين عروسة المولد هي مصدر بهجة وسعادة.

عروسة المولد بأسواق الإسكندرية

عروسة المولد بأسواق الإسكندرية
عروسة المولد بأسواق الإسكندرية
عروسة المولد بأسواق الإسكندرية
عروسة المولد بأسواق الإسكندرية
عروسة المولد بأسواق الإسكندرية
عروسة المولد بأسواق الإسكندرية
عروسة المولد بأسواق الإسكندرية
عروسة المولد بأسواق الإسكندرية
عروسة المولد بأسواق الإسكندرية
عروسة المولد بأسواق الإسكندرية
الإسكندرية عروسة المولد الاحتفال بالمولد النبوي المولد النبوي الشريف فستان الزفاف

مواد متعلقة

ما هو موعد المولد النبوي الشريف 2023؟

الأكثر قراءة

الانتخابات الرئاسية 2024.. توافد المواطنين على مكاتب الشهر العقارى لتوثيق توكيلات للرئيس السيسى

الرئيس السيسى يستمع لمطالب خريجة بكت خلال مسيرة أوائل الخريجين (فيديو)

الزمالك يؤكد جاهزية حسام عبدالمجيد للمشاركة أمام أرتا سولار

«الدستور» تكشف كيف دافع أمين عمر عن نفسه فى أزمة مباراة الزمالك؟

"نيرة جديدة".. شاب يقتل خطيبته السابقة بالخرطوش فى مصر الجديدة

أنقذ مصر من الإرهاب.. اصطفاف المواطنين أمام مكتب توثيق بولاق أبوالعلا لتوكيل السيسى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

أيام محمد صالح

وائل لطفي

مشاكلنا بصراحة

ماجد حبته

هل تفوقت جامعات مصر؟

حسين دعسة

قمة الأردن الأولى للأمن السيبرانى.. فهم السياسات الأمنية وتجارب الدول

عبدالوهاب داود

يحيى خليل.. 80 سنة من الموسيقى الخالصة

أحمد الصغير

كيف صنعت مصر الاحتفال بـ«المولد النبوى الشريف»؟

وائل لطفي

تاريخ مصر بين العاطفة والعقل

ماجد حبته

التنمية.. «AIIB».. ومصر

صور

الرئيس السيسى يزور الإسماعيلية

حفل عمر خيرت فى مهرجان القلعة

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

محطة تل أبيب

المزيد

وزير شئون القدس: الاحتلال يستبيحنا بالاستيطان والمسجد الأقصى بالاقتحامات

الاحتلال الإسرائيلي يعتقل أحد حراس المسجد الأقصي.. وعشرات المستوطنين يقتحمون باحاته

صرخات الجنود والجثث والأسر.. صحفى إسرائيلى يروى ذكرياته عن حرب أكتوبر