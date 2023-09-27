تشكيل ريال مدريد ضد لاس بالماس فى الدورى الإسبانى: بيلينجهام بديلًا

كشف الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لريال مدريد، عن تشكيل فريقه لمواجهة لاس بالماس، في الجولة السابعة لبطولة الدوري الإسباني لكرة القدم “لا ليجا”، موسم 2023/ 2024.

موعد مباراة ريال مدريد ولاس بالماس والقنوات الناقلة

أما عن موعد مباراة ريال مدريد ولاس بالماس، فتُقام في تمام الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب “سانتياجو برنابيو"، معقل “اللوس بلانكوس”.

وتُنقل المباراة تليفزيونيًا على قناة beIN Sports 3 HD.

تشكيل ريال مدريد أمام لاس بالماس في الدوري الإسباني

أما عن تشكيل ريال مدريد أمام لاس بالماس في الدوري الإسباني، فشهد اعتماد أنشيلوتي على الرسم التكتيكي 4-3-3، للمرة الأولى هذا الموسم، إضافة لإراحة جود بيلينجهام، لوكا مودريتش، وتوني كروس، بينما يشارك إبراهيم دياز كأساسي.

وجاء تشكيل ريال مدريد أمام لاس بالماس في الدوري الإسباني كالآتي:

في حراسة المرمى: كيبا أريزابالاجا

خط الدفاع: ناتشو فيرنانديز – أنطونيو روديجر – ديفيد ألابا – فيرلاند ميندي

خط الوسط: أوريلين تشواميني – فيديريكو فالفيردي – إدوارد كامافينجا

خط الهجوم: إبراهيم دياز – رودريجو جوس – خوسيلو ماتو

ويعود البرازيلي فينيسيوس جونيور، الإسباني داني كارفاخال على مقاعد بدلاء ريال مدريد.

ويحتل ريال مدريد المركز الثالث في بطولة الدوري الإسباني برصيد 15 نقطة، بفارق نقطتين عن صاحب الصدارة برشلونة، الذي تعثر بالتعادل مع ريال مايوركا بهدفين لمثلهما.

وكان ريال مدريد قد خسر في الجولة الماضية بالديربي أمام أتلتيكو بثلاثة أهداف مقابل هدف.