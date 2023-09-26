أنشيلوتي يعلن قائمة ريال مدريد لمباراة لاس بالماس

أعلن كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لفريق ريال مدريد عن قائمة فريقه المستدعاة لخوض مباراة لاس بالماس، ضمن لقاءات الجولة السابعة لبطولة الدوري الإسباني.

وخرج أردا جولر من قائمة ريال مدريد في الدقائق الأخيرة بعد تعرضه لإصابة جديدة أثناء مشاركته في المران الأخير، وعاد فينسيوس جونيور وداني كارفخال للقائمة بعد شفائهما من الإصابة.

وجاء قائمة ريال مدريد على النحو الآتي:

حراس المرمى: أندريه لونين، كيبا أريزابلالاج، فران جونزاليز.

خط الدفاع: داني كارفخال، ناتشو فيرنانديز، لوكاس فاسكيز، أنطونيو روديجير، ديفيد ألابا، فيرلاند ميندي.

وسط الملعب: جود بيلينجهام، توني كروس، لوكا مودريتش، إدواردو كامافينجا، فريدريكو فالفيردي، أوريلين تشواميني، داني سيبايوس.

الهجوم: فينسيوس جونيور، رودريجو، إبراهيما دياز، خوسيلو.

ويحتل ريال مدريد المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 15 نقطة وبفارق نقطة واحدة عن برشلونة المتصدر وخلفه جيرونا صاحب المركز الثاني وكلاهما يملك نفس رصيد النقاط.

وسبق أن أعلن ريال مدريد إصابة لاعبه التركي أردا جولر خلال تدريبات الفريق، في عضلة الفخذ اليسرى في تدريبات النادي اليوم الأخيرة قبل لقاء لاس بالماس.

وأوضحت التقارير أن اللاعب التركي سيغيب لمدة لا تقل عن شهر عن الملاعب.

أنشيلوتي يتحدث عن مستقبله مع ريال مدريد وترشيح ألونسو لخلافته

قال كارلو أنشيلوتي في المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة لاس بالماس عن تمديد عقده مع ريال مدريد: "الجميع يعلمون أنني سعيد جدًا هنا، وسنتحدث في هذا الأمر في وقته، إنه ليس الأمر الأكثر أهمية في الوقت الحالي".

وارتبط اسم تشابي ألونسو، المدير الفني لفريق باير ليفركوزن الألماني، بتولي منصب المدير الفني لريال مدريد خلفًا لكارلو أنشيلوتي.

وعلق أنشيلوتي على ترشيح ألونسو لخلافته: "لقد لعب في فريقي ولديه معرفة عالية المستوى بكرة القدم ويؤدي بشكل جيد جدًا مع ليفركوزن لأنه يملك هذه القدرة وأتمنى أن يصبح مدربصا لريال مدريد مثل راؤول جونزاليز وألفارو أربيلوا، أتمنى لهم كذلك أيضًا".