إصدارات "المصرية الروسية" بمناسبة المولد النبوى الشريف

تصدر عن "المؤسسة المصرية الروسية للثقافة والعلوم" العديد من الأعمال المتخصصة في التاريخ الإسلامي بمناسبة المولد النبوي الشريف، نستعرض أهم وأبرز تلك الأعمال في التقرير التالي:

كتاب “حكم النبي محمد ”

يأتي كتاب "حكم النبي محمد" كواحد من أبرز تلك الأعمال المتعلقة بالتاريخ الإسلامي، والذي قام بكتابته الفيلسوف الشهير "تولستوي"، يؤكد الكتاب أن محمدًا هو مؤسس ورسول الديانة الإسلامية التي يدين بها فى جميع جهات الكرة الأرضية مائتا مليون نفس.

يعرض الكتاب القيم والأخلاق والمعاملات الذي قام بها سيدنا محمد، هذه تعاليم صاحب الشريعة الإسلامية، وهي عبارة عن حكم وقيم ومواعظ سامية تقود الإنسان إلى سواء السبيل.

كتاب “الإسلام والمسلمون” لـ"فيتالي ف ناؤو مكين"

وكتاب "الإسلام والمسلمون" الذي قام بتأليفه " فيتالي. ف . ناؤومكين" وقام بترجمته الدكتور "محمد رياض"، ويتناول الكتاب مقالات ودراسات عبارة عن هذه دراسات تتناول الجوانب التاريخية المختلفة، والحياة السياسية الحديثة، والدولية، والثقافة، والدينية للمجتمعات الإسلامية.

وفيها تم البحث على نطاق واسع قضايا التاريخ النظرية، والعلوم السياسية، والفلسفة، وعلم الأجناس، وعلم اللغة في سياق عرض موضوعات عن الثقافة الإسلامية، ويخاطب الكتاب شريحة عريضة من القراء المهتمين بالشرق والعالم الإسلامي، وكتاب "الثقافة العربية الإسلامية" قام بتأليفه "دميتري ميكولسكي" وقام بترجمته "عادل إسماعيل" ويتناول الكتاب الثقافة العربية الإسلامية، ولقد كان لتدوين القرآن الكريم فضلاً كبيراً في نشوء الحضارة الإسلامية التي أنتجت بالفعل مؤلفات غزيرة تناولت شتى مناحي الحياة، وهذا الكتاب يتضمن سيرة الرحالة "المسعودي" الذي يُعتبر واحداً من كبار رجالات الثقافة العربية الإسلامية.

تراث الشيخ محمد عياد الطنطاوي

كذلك يوجد كتب الشيخ محمد عياد الطنطاوي أول معلم للغة العربية في روسيا ومن بينها كتاب "من تراث الشيخ محمد عياد الطنطاوي" أول معلم للعربية بالبلاد الروسية (1810 - 1861) الذي يرصد سيرة حياة الشيخ ومنها ما كتبه الشيخ بنفسه، ومنها ما كتبه المستشرق "كراتشكوفسكي" إلى جانب رصد لما أمكن حصره من أعمال الشيخ المعلم "محمد عياد الطنطاوي" من مؤلفات، ورصداً لأشهر ما كتب عنه، ويتضمن الكتاب صوراً لبعض المخطوطات والرسائل بخط يده، وكتاب "من تراث الشيخ محمد عياد الطنطاوي (2) مخطوطة تحفة الأذكياء بأخبار بلاد الروسيا"، ويبدأ الكتاب بعرض تاريخ الشيخ "محمد عياد الطنطاوي" أول معلم للغة العربية في روسيا التي بدأت رحلته عام 1840م إلى روسيا، وعرض وثائق ومعلومات نادرة بالإضافة إلي وصفه لعادات المجتمع الروسي وأخلاقهم وملابسهم ودينهم وعادات الزواج والتعميد والدفن ومراسم الولادة والأعياد والتنظيمات الاجتماعية ودور المرأة في المجتمع الروسي.

انتشار الإسلام في روسيا

كذلك صدر حديثاً كتاب "انتشار الإسلام في روسيا" قامت بتأليفه الدكتورة "نادية هشام عدلي"، ويتناول الكتاب علاقة الإسلام ببلاد روسيا، وموضوعات عن جغرافيا بلاد الروس وأصل تسميتهم وانتشار الإسلام في بلاد الروس ووصول الإسلام لبلاد الروس منذ عهد الخلفاء الراشدين، ودور التجار في نشر الإسلام وتاريخ النقود والعملات العربية، وقيام الشيخ محمد عياد الطنطاوي بتعليم اللغة العربية في روسيا وهو أول مُعلم مصري للغة العربية في بلاد الروس، ودور البلاد القريبة منها في نشر الإسلام وعلى رأسهم بلاد ما وراء النهر، وكذلك دور التجار في نشر الإسلام في تلك الأصقاع البعيدة.

أشار شادي حسين الشافعي رئيس المؤسسة المصرية الروسية للثقافة والعلوم إلى أن المؤسسة نشرت عدداً كبيراً ومتنوعاً من الإصدارات المتخصصة في الحضارة والتاريخ والتراث الإسلامي.