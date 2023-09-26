في مئوية ميلاده.. قصة 3 كتب اعتاد "هيكل" قراءتها مطلع كل صيف

كشف الباحث والأثري سامح الزهار تفاصيل لقاء جمعه والكاتب الصحفي الكبير محمد حسنين هيكل (1923_2023)، منذ عشر سنوات، استمر لما يقرب من الساعتين عن أبرز الكتب التاريخية التي يقرائها "هيكل" مع مطلع فصل صيف.

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النجوم والقاهرة وبدائع الزهور.. 3 كتب يقرائها "هيكل" كل مطلع صيف

"الزهار" كتب عبر حسابه بموقع "فيس بوك": "قبل عشر سنوات سمح لنا الأستاذ هيكل بلقاء امتد لما يقرب من 120 دقيقة، كان يومها في كامل لياقته الذهنية، سألته عن مصادره المعرفية حول تاريخ مصر الإسلامية، وهو يملك من المعرفة بتفاصيل العصور الوسطى وما بعدها ما لا يتخيله أحد.

وتابع: "في بداية كل صيف أعيد قراءة ثلاثة كتب أرى أنهم الأهم: النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة لابن تغري بردي، وبدائع الزهور في وقائع الدهور لإبن إياس، وعجائب الآثار فى التراجم والأخبار للجبرتي)".

احتفال مؤسسة هيكل للصحافة العربية بمئوية الجورنالجي

من ناحية أخرى، احتفلت أول أمس مؤسسة هيكل للصحافة العربية بمئوية الصحفى والكاتب الكبير محمد حسنين هيكل في المتحف القومي للحضارة، ومنحت المؤسسة جائزتها السنوية لاثنين من الصحفيين الشباب هما عبدالله أبوضيف عن تغطيته لقضايا الصحة أثناء جائحة كورونا وعرض نماذج بطولة للأطقم الطبية بجانب معالجته لقضايا البيئة، وأيضا الصحفى أحمد رجب لتحقيقاته الصحفية العميقة والمتميزة، خاصة حادثة مقتل الأنبا أبيفانيوس.

وشهد الحفل عرض فيلم تسجيلي احتفالا بمئوية “هيكل”، تضمن أبرز الأحداث التي عاصرها مثل حرب اليمن وحريق القاهرة وثورة يوليو ونكسة 67 وحرب الاستنزاف وثورة يناير، وفي مطلع فبراير لعام 1974 نشرت الأهرام آخر مقالات هيكل كرئيس تحرير، لينشر في اليوم التالي خبر تكليفه للعمل كمستشار لرئيس الجمهورية، المنصب الذي رفضه هيكل مستخدما حقه في الرفض، بعد أن استخدم السادات حقه في الإقالة، وفي تلك الفترة أصدر هيكل عدة كتب مهمة.