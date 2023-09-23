وثائق قيد محمد حسنين هيكل بنقابة الصحفيين (صور)

أهدت نقابة الصحفيين عددا من الوثائق لأسرة الكاتب الصحفي الكبير محمد حسنين هيكل، ولمجلس إدارة مؤسسة هيكل للصحافة العربية.

جاء ذلك خلال كلمة النقيب خالد البلشي، خلال الاحتفالية بالذكرى المئوية لميلاد هيكل.

وسلم البلشي، السيدة هدايت هيكل، وثائق قيد هيكل بنقابة الصحفيين، بجانب لوحتين تخص الكاتب الصحفي الكبير في الأهرام.

ذكرى المئوية

وبدأت احتفالية مؤسسة محمد حسنين هيكل للصحافة العربية، بالذكرى المئوية لميلاد الكاتب الصحفي الراحل محمد حسنين هيكل.

ومن المقرر أن يتم خلال الاحتفالية، تسليم "جائزة محمد حسنين هيكل للصحافة العربية" لعام 2023 في دورته السابعة للعمل الصحفي على اختلاف منصاته ومنابره الراسخ منها والوافد.

حضر الاحتفالية المستشار عدلي منصور، رئيس الجمهورية السابق، بجانب عدد كبير من رجال الصحافة والإعلام وبعض الرموز السياسية والثقافية والدبلوماسية السابقين، كما حضر نقيب الصحفيين وأعضاء المجلس.

أيضا حضرت الدكتور نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي.

والمؤسسة تسعى منذ نشأتها في عام 2007 إلى تعزيز وتنمية خبرات العاملين بالمجال الصحفي، بالإضافة إلى مكافأة الشباب حتى يتميزوا في أعمالهم الصحفية.

كما تعمل على أن تكون عونًا لهم في تطوير مهاراتهم وأدواتهم واستكمال ما تتطلبه المهنة من مواكبة لما هو جديد، حيث تقدم المؤسسة جائزتين تشجيعيتين للاحتفاء بالتميز في العمل الصحفي.

وتبلغ قيمة كل جائزة 250 ألف جنيه مصري، وتهدف مؤسسة هيكل من خلال هذه الجوائز إلى مكافأة الصحفيين العرب شبانا أو شابات تميزوا في مجمل أعمالهم الصحفية خلال العام 2022.

يتضمن برنامج الاحتفال بالذكرى المئوية لميلاد الأستاذ «محمد حسنين هيكل»، كلمة لرئيس مجلس أمناء المؤسسة السيدة "هدايت هيكل“، كما يتم عرض الفيلم التسجيلي للمئوية.

ويلقي كل من نقيب الصحفيين خالد البلشي، ورئيس مجلس إدارة جريدة تايمز والصنداي تايمز البريطانية "جون ويثرو" كلمة.

كما يتم عقد حلقة نقاشية بعنوان: «النظام العالمي الجديد» المتحدثين: السيد جون ويثرو رئيس مجلس إدارة جريدة تايمز والصنداي تايمز البريطانية، السيد مايكل بينيون، كاتب ومراسل لصحيفة تايمز، يدير الجلسة الإعلامي شريف عامر.

فيما يختتم الحفل بتقديم الجوائز من السيدة «هدايت هيكل»، يعقبها كلمات الحاصلين على الجوائز.