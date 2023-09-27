ثروت سويلم يعلن تزكية الرئيس السيسى للترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة: "الأجدر"

قال النائب ثروت سويلم، عضو مجلس النواب، إنه قام اليوم بتزكية الرئيس عبدالفتاح السيسي للترشح للإنتخابات الرئاسية المقبلة، لأنه الأجدر لقيادة البلاد واستكمال مسيرة البناء، مشيرًا في تصريحات صحفية له اليوم إلى أن مصر شهدت إنجازات غير مسبوقة طوال الـ10 سنوات الماضية.

نجح في خوض معركة البناء والتعمير لتصبح مصر دولة قوية

وأشار سويلم، إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي منذ تولي البلاد في عام 2014 ونجح في خوض معركة البناء والتعمير لتصبح مصر دولة قوية ومستقرة في المنطقة، مشيرًا إلى أن مصر شهدت طفرة تنموية في كافة المجالات من إنشاء مدن جديدة، لشبكة طرق بمواصفات عالمية، وغيرها من المشروعات القومية التي تحقق تنمية.

مصر بقيادة الرئيس السيسي نجحت في القضاء على الإرهاب

وقال، إن مصر بقيادة الرئيس السيسي نجحت في القضاء علي الإرهاب، وكذلك نجحت السياسة الخارجية لمصر وتنويع علاقاتها الخارجية لتحقيق التوازن، وتصبح مصر دولة ذات ثقل واستطرد قائلًا: لكل هذا نقول للرئيس السيسي كمل مشوارك، واستكمل إنجازاتك.

وتختص الوطنية للانتخابات بالتالى:

1 - إصدار القرارات واللوائح الداخلية المتعلقة بالشئون المالية والإدارية والفنية للهيئة دون التقيد بالقواعد الحكومية.

2 - وضع اللوائح التى تنظم شئون العاملين بالهيئة.

3 - إقرار مشروع الموازنة السنوية، واعتماد الحساب الختامي للهيئة.

4 - اقتراح إبرام الاتفاقيات التى تدخل فى نطاق عمل الهيئة بعد استطلاع رأى الوزارات المعنية، والتعاون مع المنظمات والجهات الدولية المتخصصة والعاملة فى مجال عمل الهيئة.

5 - إقامة المؤتمرات والندوات وحلقات البحث المتصلة بإجراء الاستفتاءات والانتخابات.

6 - التعاون مع المراكز البحثية والمعاهد المتخصصة لخدمة أغراض الهيئة.

7 - الإشراف على الأعضاء واللجان أثناء عملية الاقتراع والفرز فى الاستفتاءات والانتخابات.

8 - وضع القواعد والتعليمات الخاصة بالاقتراع والفرز، وتوزيعها على الأعضاء قبل موعد الاستفتاءات والانتخابات بوقت كافٍ للعمل بمقتضاها.

9 - إعداد وإصدار تقرير نهائى تفصيلى عن كل عملية استفتاء أو انتخاب بجميع مراحلها، يتم نشر ملخصه فى الجريدة الرسمية، على أن يُقدم إلى رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس النواب، ورئيس مجلس الوزراء.

10 - إعداد وإصدار تقرير سنوي عن نشاط الهيئة وأعمالها، يُرسل إلى كل من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء للإحاطة.

11 - النظر فى التقارير الدورية التى يرفعها له المدير التنفيذى.

12 - وضع القواعد الخاصة بالدعاية والتمويل والإنفاق الانتخابى والإعلان عنه، والرقابة عليها، وضبط مخالفيها، وإبلاغ الجهات المختصة بذلك.

13 - النظر فى كل ما يرى الرئيس أو أحد أعضاء المجلس عرضه على المجلس من مسائل تدخل فى اختصاصه.