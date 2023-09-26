خبير سياسي يشيد بالاستعدادات للانتخابات الرئاسية ٢٠٢٤

أشاد هيثم شرابي الخبير السياسي والباحث الحقوقي بالاستعدادات الخاصة بالانتخابات الرئاسية وقال في تصريح خاص لموقع الدستور: نحن أمام استحقاق دستوري للانتخابات الرئاسية المصرية يحدث وفقا للتعديل الذي تم في ٢٠١٩، وبالتالي نحن أمام عدد من الأسماء المحتملة للترشح لمنصب رئيس الجمهورية.

وأضاف : الاستحقاق الوطني يراه البعض مبكرا لأنه بحسابات إجرائية ينتهي في إبريل القادم، لكن العبرة ببداية التوقيت الرسمي للإجراءات وليس نهايته، حيث اتاح المشرع أن تتم الإجراءات في إطار التوقيت المعلن وحسب توقيتات داخلية تخص فتح باب الترشح وتوقيتات الطعون والتصويت وخلافه.

واستكمل : اعتماد الترشح للرئاسة يحتاج إلى توكيلات شعبية وموافقات من أعضاء البرلمان، وهذا يعتبر دليل على مدى نجاح المرشح المحتمل في بناء قواعد شعبية له من عدمه وإضافة إلى ذلك وجدنا انفسنا أمام الهيئة الوطنية للانتخابات ، حيث تقوم بعمل جيد واعلنت عن مؤتمر صحفي لترسيخ وإعلان عدد من الضوابط العامة.

وتابع: نتمنى تواصل هذا الجهد بالتنسيق مع كل الهيئات والمؤسسات، كما نأمل من الحكومة أن تنفذ قرارات اللجنة وتلتزم بالحياد التام تجاه كل المرشحين حتى تكتسب الثقة في العملية الانتخابية.

وكان قد أعلن رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات المستشار وليد حمزة أيام الانتخابات الرئاسية والتي توافق 1 و2 و3 ديسمبر المقبل حيث يتم إجراؤها خارج مصر أما داخل مصر أيام 10 و11 و12 ديسمبر، وكان قد تم عقد أمس مؤتمر صحفي عالمي للهيئة الوطنية للانتخابات حيث تم الإعلان فيه بدعوة الناخبين المقدة اسماؤهم بقاعدة بيانات الناخبين للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية المقبلة والجدول الزمني التفصيلي لها لإجراءاتها ومواعيدها على أن تكون الإعادة للقائمين بالخارج في أيام 5 و6 و7 يناير من العام المقبل على أن تكون المواعيد المحدد للانتخابات داخل مصر 8 و9 و10 يناير .