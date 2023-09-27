الأربعاء 27 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ المنيا يستقبل وفدًا من إيبارشية سمالوط وطحا الأعمدة للتهنئة بالمولد النبوى الشريف

القاضي خلال أستقباله
القاضي خلال أستقباله وفد إيباراشية سمالوط

استقبل اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، اليوم الأربعاء، وفدًا من ايبارشية سمالوط وطحا الأعمدة؛ للتهنئة بـ المولد النبوى الشريف بديوان عام محافظة المنيا، حيث ضم الوفد القمص داود ناشد، وكيل مطرانية سمالوط، والقمص انجيلوس كامل، وعددًا من القساوسة بحضور الدكتور هاني عبدالشهيد، نائب مجلس الشيوخ.

وقدَّم الوفد التهاني لمحافظ المنيا بمناسبة ذكرى ميلاد رسول الله صلى الله عليه وسلم متمنيين دوام الأمن والاستقرار للبلاد وأن يحفظ الله مصر ويديم الوحدة بين أبناء الوطن، وأن تستمر عجلة التنمية والرخاء على مصر تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي.

من جهته، أعرب المحافظ عن خالص شكره وترحيبه بهذه الزيارة، التي تعكس التعاون البناء بين المحافظة والكنيسة، مؤكدًا صلابة النسيج الوطني الواحد بين أبناء الوطن، تلك المشاعر التي تتجسد دومًٍا في المناسبات وجميع الأوقات، مشيرًا إلى أهمية دور الكنيسة في دعم خطط التنمية بالمحافظة وحرصها الدائم على تحقيق الرخاء والتنمية.

القاضي خلال أستقباله وفد إيباراشية سمالوط
القاضي خلال أستقباله وفد إيباراشية سمالوط
القاضي خلال أستقباله وفد إيباراشية سمالوط
القاضي خلال أستقباله وفد إيباراشية سمالوط
محافظ المنيا وفد إيبارشية سمالوط وطحا الأعمدة التهنئة بالمولد النبوي الشريف القمص داوود ناشد وكيل مطرانية سمالوط اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا

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