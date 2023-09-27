الأربعاء 27 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تكنولوجيا

بعد الإعلان عن مميزاته.. موعد نزول آيفون 15 برو max في مصر

آيفون 15
آيفون 15

يبحث الكثيرون عن موعد نزول ايفون 15 برو max، وذلك بعد انتشار العديد من الأنباء حول مواصفات ومميزات هاتف ايفون 15، قبل الإعلان بشكل رسمي من قبل شركة آبل.

موعد نزول آيفون 15 برو max

أما عن موعد نزول ايفون 15 برو max، يكون في العادة بشهر سبتمبر الجاري من كل عام، ويتم الإعلان رسميا عن موعد طرح الهاتف قبل نزول الأجهزة الجديدة للأسواق بحوالي أسبوعين، وذلك طبقا للتقارير الصادرة حول موعد طرح سلسلة ايفون 15.

وكان متوقعًا طرح هاتف ايفون 15 في الأسبوع الأول من شهر سبتمبر الجاري، فيما يتم عرض سلسلة هواتف ايفون 15 خلال الأسبوع الأخير من الشهر نفسه ومنها هاتف أيفون 15 برو max.

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مميزات أيفون برو ماكس 15

فيما نشر مصدر هندي موثوق، معلومات عن إصدارات سلسلة ايفون 15، من حيث المساحة والسعر، وجاءت كافة التفاصيل على النحو التالي:

هاتف أيفون 15 سعة 256 جيجا بايت تكون بسعر 1000 دولار، وهاتف أيفون 15 سعة 512 جيجا بايت تكون بسعر 1250 دولار، وهاتف أيفون 15 سعة 1 تيرابايت تكون بسعر 1500 دولار، وهاتف أيفون 15 برو سعة 256 تكون بسعر 1400 دولار

أما بالنسبة لهاتف أيفون 15 برو سعة 512 تكون بسعر 1600 دولار، وهاتف آيفون 15 برو سعة 1 تيرا تكون بسعر 1950 دولار، وهاتف آيفون 15 برو ماكس سعة 512 تكون بسعر 2100 دولار، وهاتف ايفون 15 برو ماكس سعة 1 تيرا تكون بسعر 2350 دولار

مميزات أيفون برو ماكس 15

أما عن مميزات الهاتف ستكون رائعة، وتشمل شاشة متميزة ومعالج كبير، وبطارية أفضل ويدعم الهاتف تقنية الاتصالات الجيل الخامس 5G، والعديد من المميزات الأخرى، التي لم يتم الكشف عنها بشكل رسمي عن مواصفات هاتف ايفون 15 برو ماكس.

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