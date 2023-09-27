ميعاد حفل تخرج كلية الشرطة في عام 2023
تصدر ميعاد حفل تخرج كلية الشرطة 2023.. قائمة محركات البحث ومواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية، حيث يصبح حلم التخرج مع بداية الدراسة في كلية الشرطة من أهم أمنيات الطلاب وأولياء أمورهم، والذين ينتظرون تلك اللحظة بفارغ صبر.
ميعاد حفل تخرج كلية الشرطة في عام 2023
وخلال السطور التالية يستعرض “الدستور” ميعاد حفل تخرج كلية الشرطة 2023.
ويكون ميعاد حفل تخرج كلية الشرطة 2023 يوم الإثنين الموافق 10 أكتوبر 2023، بمقر أكاديمية الشرطة بمطنقة التجمع الأول على الطريق الدائري، وذلك تحت إشراف وزارة الداخلية وبحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي.
وتعتبر أكاديمية الشرطة المصرية واحدة من أهم الأكاديميات الأمنية على مستوى الشرق الأوسط، حيث تؤهل الطلاب للالتحاق بوزارة الداخلية المصرية والحصول على شهادة الليسانس في القانون والشرطة، ويتخرج الطلاب منها للالتحاق بوظيفة ملازم ليكون على أتم استعداد للعمل في وزارة الداخلية.
كليات كلية الشرطة 2023-2024 المطلوبة للضباط المتخصصين
جاءت كليات كلية الشرطة 2023-2024 المطلوبة للضباط المتخصصين على النحو الآتي :
- كلية الطب البشري بكالوريوس (ذكور وإناث).
- كلية الطب البشري ماجستير ودكتوراه (ذكور فقط).
- كلية العلاج الطبيعي دكتوراه وماجستير وبكالوريوس (ذكور وإناث).
- كلية الصيدلة بكالوريوس (ذكور وإناث).
- كلية طب الأسنان دكتوراه وماجستير وبكالوريوس (ذكور وإناث). كلية صيدلة إكلينيكية دكتوراه و ماجستير وبكالوريوس (ذكور وإناث).
- كلية الطب البيطري بكالوريوس (ذكور فقط).
- كلية التمريض بكالوريوس ( ذكور وإناث).
- كلية هندسة (ذكور).
- كلية فنون تطبيقية (ذكور).
- كلية تجارة قسم محاسبة.
- كلية سياحة وفنادق.
- كلية علوم.
- كلية التربية الرياضية.
- كلية التربية الموسيقية.
- كلية الزراعة.
- كلية الأداب.
- كلية الاقتصاد والعلوم السياسية.
- كلية الخدمة الاجتماعية.
- كلية الألسن.
- و إلى هنا نكون قد انتهي عرض موعد حفل تخرج كلية الشرطة 2023.