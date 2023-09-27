تصدر ميعاد حفل تخرج كلية الشرطة 2023.. قائمة محركات البحث ومواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية، حيث يصبح حلم التخرج مع بداية الدراسة في كلية الشرطة من أهم أمنيات الطلاب وأولياء أمورهم، والذين ينتظرون تلك اللحظة بفارغ صبر.

ميعاد حفل تخرج كلية الشرطة في عام 2023

وخلال السطور التالية يستعرض “الدستور” ميعاد حفل تخرج كلية الشرطة 2023.

ويكون ميعاد حفل تخرج كلية الشرطة 2023 يوم الإثنين الموافق 10 أكتوبر 2023، بمقر أكاديمية الشرطة بمطنقة التجمع الأول على الطريق الدائري، وذلك تحت إشراف وزارة الداخلية وبحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وتعتبر أكاديمية الشرطة المصرية واحدة من أهم الأكاديميات الأمنية على مستوى الشرق الأوسط، حيث تؤهل الطلاب للالتحاق بوزارة الداخلية المصرية والحصول على شهادة الليسانس في القانون والشرطة، ويتخرج الطلاب منها للالتحاق بوظيفة ملازم ليكون على أتم استعداد للعمل في وزارة الداخلية.

كليات كلية الشرطة 2023-2024 المطلوبة للضباط المتخصصين

جاءت كليات كلية الشرطة 2023-2024 المطلوبة للضباط المتخصصين على النحو الآتي :