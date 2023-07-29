السبت 29 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

أكاديمية الشرطة تنظم دورة تدريبية للكشف عن الوثائق المزورة لتهريب المهاجرين

جريدة الدستور

استضافت وزارة الداخلية بمقر أكاديمية الشرطة- مركز الدراسات الأمنية والاستراتيجية بمركز بحوث الشرطة- دورة تدريبية فى مجال الكشف عن الوثائق المزورة فى سياق مكافحة الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين خلال الفترة من (23-27/ 7/ 2023م) والتى ينظمها مكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة (UNODC) بتمويل من الاتحاد الأوروبى للكوادر الأمنية بوزارة الداخلية.

يتضمن البرنامج العديد من المحاور يأتى من بينها إلقاء الضوء على المشروع الإقليمى الذى ينفذه مكتب الأمم المتحدة ‏"UNODC" للتدريب على "تفكيك الشبكات الإجرامية فى مجال الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين فى منطقة شمال إفريقيا"- استعراض المعايير الدولية الخاصة بوثائق السفر الصادرة عن منظمة الطيران المدنى الدولية- التعريف بتقنيات طباعة السفر ومميزات الأمان الأساسية والمتقدمة بها- تسليط الضوء على طرق تجميع وإنتاج وثائق السفر- التدريب العملى على فحص مستندات السفر وتقنيات الطباعة ومميزات الأمان المتقدمة بوثائق السفر- إلقاء الضوء على استخدام البيانات الحيوية البيومترية فى وثائق السفر- التعريف بالوثائق الإلكترونية والأنظمة البيومترية ومعدات قراءة وثائق السفر- إلقاء الضوء على المستندات المزورة وأنواعها والتدريب على عمليات جمع المعلومات الخاصة بالوثائق المزورة- التعرف على التلاعب بالصور الرقمية- إلقاء الضوء على قواعد بيانات السفر الوطنية والدولية- التدريب على كيفية كتابة التقارير والشهادات الخاصة بتزوير وثائق السفر.

ويعكس تنظيم هذه الدورة الحرص الدائم لوزارة الداخلية على تنمية مهارات العنصر البشرى فى مختلف المجالات الأمنية لا سيما المعنيين بملف مكافحة الاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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