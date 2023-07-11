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الثلاثاء 11 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

أكاديمية الشرطة تُنظم دورة تدريبية للكوادر الأمنية من دول الكومنولث

أكاديمية الشرطة
أكاديمية الشرطة

 نظم المركز المصرى للتدريب على عمليات حفظ السلام التابع لكلية التدريب والتنمية بأكاديمية الشرطة فعاليات فرقتى (حماية المدنيين بمناطق الصراع- دور المرأة كعنصر شرطى أو مدنى فى مهام حفظ السلام) للكوادر الأمنية من دول الكومنولث بمشاركة عدد (29) كادرا من 8 دول أوروبية وأوراسية.

حيث تأتى الفرقتان ضمن خطة تدريبية متكاملة ينفذها المركز للكوادر الأمنية من دول الكومنولث فى إطار التعاون مع الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية التابعة لوزارة الخارجية.

هذا وقد ارتكز برنامج الدورات التدريبية على الدمج بين الجانب النظرى والعملى لضمان اكتساب المتدرب المهارات والقدرات اللازمة فى مجال دور ومهام المكون الشرطى فى حماية المدنيين وكذا تفعيل دور المرأة وتمكينها كفاعل رئيسى فى الأمن والسلم.

وفى ختام الدورة التدريبية أشاد المشاركون بالتنظيم الجيد والبرنامج التدريبى المتميز الذى قام بتنفيذه نخبة من خبراء التدريب بالوزارة، مؤكدين ما اكتسبوه من تأهيل جيد للمشاركة فى مهام حفظ السلام عازمين على نقل ما اكتسبوه من خبرات إلى القطاعات الأمنية فى دولهم.

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يأتي ذلك فى ضوء ما تقوم به الدولة المصرية من دور هام ومحورى فى دعم منظومة الأمن والسلم الدوليين من خلال المساهمة فى مهام حفظ السلام الدولية التى لم تقتصر على المساهمة الميدانية بكوادرها، بل تمتد أيضا إلى المساهمة فى تدريب وبناء قدرات الكوادر الأجنبية المشاركة فى تلك المهام.

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