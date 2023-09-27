الأربعاء 27 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

"كان على علاقة بها".. تفاصيل صادمة حول مقتل موظفة داخل كلية الآثار على يد زميلها

قتل موظفة جامعة القاهرة
قتل موظفة جامعة القاهرة

كشفت مصادر مسئولة بجامعة القاهرة،  تفاصيل صادمة في واقعة مقتل موظفة داخل رعاية الشباب بكلية الآثار جامعة القاهرة على يد زميلها، وقالت المصادر، إن المتهم دخل الجامعة بمسدس موظف معروف بين أمن الجامعة وقام بإخفائه فى سيارته وهو داخل الجامعة.

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وأضافت المصادر لـ"الدستور"، أن المتهم كان على علاقة بهذه الموظفة وارتكب جريمته انتقاما منها لأنها تركته، مؤكدًا أن هذه الجريمة بسبب قصة بينهم.

 

وأشارت المصادر إلى أن النيابة متواجدة الآن فى الجامعة وتتحفظ على الكاميرات وتحقق فى الأمر ولم تصدر الجامعة أى بيان رسمي وسيكون كل شيء من خلال النيابة. 

 

وكان قد انتقل فريق من النيابة العامة بالجيزة لمعاينة موقع حادث مقتل موظفة على يد زميلها بمبنى رعاية الشباب داخل كلية الآثار، بجامعة القاهرة.

وبحسب بيان لوزارة الداخلية، أطلق موظف النار على زميلته في مبنى رعاية الشباب داخل كلية الآثار، بجامعة القاهرة، فلفظت أنفاسها الأخيرة، وفر هاربا وسط زملائه بالجامعة.

وأمرت النيابة بنقل جثمان المجني عليها لأقرب مستشفى لإعداد تقرير طبي ثم نقلها إلى المشرحة وكلفت البحث الجنائي بضبط المتهم.

وتكثف أجهزة الأمن والمباحث بالجيزة جهودها لضبط المتهم، كما تم تفريغ كاميرات المراقبة بالكلية.


كان اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، قد تلقى إخطارا من قسم شرطة الجيزة، يفيد ببلاغ من إدارة جامعة القاهرة بقيام موظف بالجامعة بدخول مبنى رعاية الشباب التابع لكلية الآثار، وإطلاق أعيرة نارية على إحدى الموظفات أدت لوفاتها وفر هاربا، وتولت النيابة التحقيق.

 

وحرر المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات بالواقعة.

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