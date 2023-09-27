مقتل موظفة بـ"آثار القاهرة" على يد زميلها.. 4 رصاصات اخترقت جسدها

كشفت مناظرة نيابة جنوب الجيزة الكلية، لجثمان موظفة أطلق زميلها عليها الرصاص داخل جامعة القاهرة، عن إصابة المجني عليها بـ4 رصاصات في أنحاء متفرقة من الجسد، أحدثت بعضها فتحات دخول وخروج.

وأسفرت المعاينة الأولية، أن الرصاصات أطلقت من طبنجة عيار 9 مم، فكلفت النيابة خبراء الأدلة الجنائية برفع فوارغ الطلقات من مسرح الجريمة.

وانتقل فريق من النيابة العامة، إلى مبنى كلية الآثار بجامعة القاهرة لإجراء المعاينات اللازمة للحادث، وأمرت بسرعة ضبط وإحضار المتهم.

وأمرت النيابة بالتحفظ على كاميرات المراقبة بمحيط المكان، وتبين التقاطها صورًا للأحداث حتى لحظة هروب المتهم من مبنى رعاية الشباب بالكلية.

أطلق موظف النيران على زميلته داخل مبنى رعاية الشباب في كلية الآثار بجامعة القاهرة، صباح اليوم الأربعاء، ما أسفر عن مفارقتها الحياة في الحال وفر هاربًا، وتم إخطار النيابة العامة التي تولت التحقيق.

وتكثف الأجهزة الأمنية جهودها لضبط المتهم ومعرفة ملابسات الحادث، وجار فحص كاميرات المراقبة لتحديد مكان هروب المتهم.

تلقى اللواء محمد الشرقاوي مدير الادارة العامة لمباحث الجيزة إخطارًا من قسم شرطة الجيزة، يفيد ببلاغ من إدارة جامعة القاهره بقيام موظف بالجامعة بدخول مبنى رعاية الشباب التابع لكلية الآثار، وإطلاق أعيرة نارية على إحدى الموظفات أدت لوفاتها وفر هاربًا، وتولت النيابة التحقيق.