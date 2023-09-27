الأربعاء 27 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

مقتل موظفة بـ"آثار القاهرة" على يد زميلها.. 4 رصاصات اخترقت جسدها

إطلاق نار
إطلاق نار

كشفت مناظرة نيابة جنوب الجيزة الكلية، لجثمان موظفة أطلق زميلها عليها الرصاص داخل جامعة القاهرة، عن إصابة المجني عليها بـ4 رصاصات في أنحاء متفرقة من الجسد، أحدثت بعضها فتحات دخول وخروج. 

وأسفرت المعاينة الأولية، أن الرصاصات أطلقت من طبنجة عيار 9 مم، فكلفت النيابة خبراء الأدلة الجنائية برفع فوارغ الطلقات من مسرح الجريمة. 

وانتقل فريق من النيابة العامة، إلى مبنى كلية الآثار بجامعة القاهرة لإجراء المعاينات اللازمة للحادث، وأمرت بسرعة ضبط وإحضار المتهم.

وأمرت النيابة بالتحفظ على كاميرات المراقبة بمحيط المكان، وتبين التقاطها صورًا للأحداث حتى لحظة هروب المتهم من مبنى رعاية الشباب بالكلية.

txt

موظف ينهى حياة زميلته بالرصاص فى جامعة القاهرة

txt

أول صورة لمسرح جريمة قتل موظفة بـ"آثار القاهرة"

أطلق موظف النيران على زميلته داخل مبنى رعاية الشباب في كلية الآثار بجامعة القاهرة، صباح اليوم الأربعاء، ما أسفر عن مفارقتها الحياة في الحال وفر هاربًا، وتم إخطار النيابة العامة التي تولت التحقيق.

وتكثف الأجهزة الأمنية جهودها لضبط المتهم ومعرفة ملابسات الحادث، وجار فحص كاميرات المراقبة لتحديد مكان هروب المتهم.

تلقى اللواء محمد الشرقاوي مدير الادارة العامة لمباحث الجيزة إخطارًا من قسم شرطة الجيزة، يفيد ببلاغ من إدارة جامعة القاهره بقيام موظف بالجامعة بدخول مبنى رعاية الشباب التابع لكلية الآثار، وإطلاق أعيرة نارية على إحدى الموظفات أدت لوفاتها وفر هاربًا، وتولت النيابة التحقيق. 

موظفة جامعة القاهرة جامعة القاهرة 4 رصاصات اخترقت جسدها الجيزة طبنجة عيار 9

مواد متعلقة

قرارات عاجلة من النيابة فى مقتل موظفة بـ"آثار القاهرة" على يد زميلها

موظف ينهى حياة زميلته بالرصاص فى جامعة القاهرة

المشدد 6 سنوات لمتهمة باستغلال القاصرات في الدعارة ببولاق

إخماد حريق فى شقة بفيصل

3 مصابين فى حادث انقلاب سيارة بأطفيح

"الذئب العجوز".. المشدد 6 سنوات لمسن هتك عرض قاصر بالجيزة

"حمانا من الخونة".. مسيرات دعم من سيدات ورجال الجيزة للرئيس السيسى

حبس عاطل لاتهامه باستغلال الأطفال فى التسول بشوارع الجيزة

الأكثر قراءة

فيضانات قاتلة تضرب جنوب إفريقيا.. تدمير البنية التحتية وتحذيرات من سقوط ضحايا

"كان على علاقة بها".. تفاصيل صادمة حول مقتل موظفة داخل كلية الآثار على يد زميلها

مقتل موظفة بـ"آثار القاهرة" على يد زميلها.. 4 رصاصات اخترقت جسدها

مدير أمن الجيزة ينتقل إلى موقع مقتل موظفة "آثار القاهرة" على يد زميلها

قرارات عاجلة من النيابة فى مقتل موظفة بـ"آثار القاهرة" على يد زميلها

تفاصيل جديدة حول مقتل "فتاة مصر الجديدة" على يد خطيبها السابق

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد رفعت

أسبوع الأحداث المهمة والذكرى الطيبة!

عبد الرحيم طايع

الفن الذى للفلوس.. لا للفن ولا للحياة!

مدحت بشاى

طاعون العصر

منى رجب

اكتشفت مدينة الغردقة بمواقعها وشواطئها الخلابة

جلال حمام

من تاريخ جماعة الإخوان الأسود (4)

إبراهيم داود

أيام محمد صالح

وائل لطفي

مشاكلنا بصراحة

ماجد حبته

هل تفوقت جامعات مصر؟

صور

الرئيس السيسى يزور الإسماعيلية

حفل عمر خيرت فى مهرجان القلعة

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

محطة تل أبيب

المزيد

نجمة داود الحمراء: 5 قتلى في جريمة إطلاق النار بالداخل المحتل

فلسطين تدين اقتحامات الاحتلال اليومية للمدن والبلدات والمخيمات

"هيومن رايتس ووتش": الفلسطينيون الأمريكيون أصبحوا سياحا في بلادهم