الأربعاء 27 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

أول صورة لمسرح جريمة قتل موظفة بـ"آثار القاهرة"

مسرح جريمة قتل موظفة
مسرح جريمة قتل موظفة

حصلت الدستور على أول صورة لموقع حادث إطلاق النيران من موظف على زميلته في مبنى رعاية الشباب بكلية الآثار، بجامعة القاهرة.


وانتقل فريق من النيابة العامة بالجيزة لمسرح الحادث لإجراء معاينة ومناظرة الجثة.

البلاغ

 كانت الأجهزة الأمنية تلقت بلاغا من إدارة جامعة القاهرة بقيام موظف داخل الجامعة بدخول مبني رعاية الشباب بإطلاق النيران على موظفه أسفرت عن وفاتها وفر هاربًا.

وتم التحفظ على كاميرات المراقبة لتحديد تحركات المتهم بعد تنفيذ جريمته للقبض عليه وتقديمه للمحاكمة، تم نقل جثة المجني عليها إلى المشرحة للتأكد من سبب الوفاة.

وانتقلت النيابة العامة إلى مبنى كلية الآثار في جامعة القاهرة لإجراء المعاينات المطلوبة لحادث قتل موظفة بإطلاق النيران على يد أحد الأشخاص.


وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية بالواقعة، والعرض على النيابة للتحقيق.

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مسرح جريمة كلية الأثار موظفة بكلية الآثار مبني رعاية الشباب جامعة القاهرة

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