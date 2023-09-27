الأربعاء 27 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

النيابة تعاين مسرح جريمة قتل موظفة بكلية الآثار.. ومصادرة كاميرات المراقبة

جريدة الدستور

أمرت مباحث الجيزة ، اليوم الأربعاء، التحفظ على كاميرات المراقبة في محيط  إطلاق موظف، النار على زميلته في مبنى رعاية الشباب بكلية الآثار، بجامعة القاهرة.

كما انتقل فريق من النيابة العامة بالجيزة لمسرح الحادث لإجراء معاينة ومناظرة للجثة.

كانت الأجهزة الأمنية تلقت بلاغا من إدارة جامعة القاهرة، يفيد بقيام موظف داخل الجامعة بدخول مبنى رعاية الشباب بإطلاق النيران على موظفة أسفرت عن وفاتها وفر هاربا.

جرى التحفظ على كاميرات المراقبة لتحديد تحركات المتهم بعد تنفيذ جريمته للقبض عليه وتقديمه للمحاكمة، تم نقل جثة المجني عليها إلى المشرحة للتأكد من سبب الوفاة.

انتقلت النيابة العامة إلى مبنى كلية الآثار في جامعة القاهرة لإجراء المعاينات المطلوبة لحادث قتل موظفة بإطلاق النيران على يد أحد الأشخاص، واتخاذ كل الإجراءات القانونية بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.

جامعة القاهرة إطلاق موظف النار مبني رعاية الشباب كلية الأثار كلية الآثار بجامعة القاهرة مباحث الجيزة

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