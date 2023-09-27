الأربعاء 27 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

2 أكتوبر.. افتتاح معرضي "أحوال" و "حديث الملامح" للفن التشكيلي بالأوبرا

ابداعات أمانى زكريا
ابداعات أمانى زكريا

تستضيف قاعة زياد بكير فى المكتبة الموسيقية بالأوبرا معرض بعنوان "حديث الملامح" للفنانة أمانى زكريا فى السابعة من مساء الإثنين الموافق 2 اكتوبر، ويستمر لمدة أسبوع حتى الاثنين الموافق 9 اكتوبر .

معرض "حديث الملامح" للفنانة أمانى زكريا

يضم المعرض 27 عمل فنى تم تنفيذها بخامات متنوعة منها الموازييك والديكوباج ( الزجاج الملون والصور الفوتوغرافية ).

وتتناول فكرة المعرض إختلاف الثقافات واللغات حيث تجمع الملامح التى تشير للهوية ومختلف تعبيرات المشاعر الإنسانية.

جدير بالذكر أن الفنانة أماني زكريا نالت دورات تدريبية فى فن الموازييك والديكوباج من كلية الفنون الجميلة، شاركت فى العديد من المعارض الجماعية كما أقامت عدة معارض منفردة.

أعمال عماد شفيق التشكيلية ترصد أحوال التراث والطبيعة 

وفى سياق متصل، تستقبل دار الأوبرا معرضا للفنان عماد شفيق رزق، تحت عنوان "احوال"،  وذلك في السابعة مساء الاحد الأول من أكتوبر بقاعة صلاح طاهر ويستمر حتى السبت 7 أكتوبر .

ويضم المعرض حوالي 40 لوحة منفذة بالألوان الزيتية والاكريلك تستلهم موضوعات متنوعة منها التراثى كمناطق مصر القديمة ومنها الروحاني كالمولوية الى جانب اعمال تبرز جماليات الطبيعة .

يذكر ان الفنان عماد شفيق حاصل على درجتى الماجيستير والدكتوراه في التصوير، عمل أستاذا للتصوير ثم رئيس قسم التصوير بكلية الفنون الجميلة منذ عام ٢٠١٧ حتى عام 2019 ، شارك في العديد من المعارض الجماعية  بالإضافة إلى إقامة عدة معارض خاصة .

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