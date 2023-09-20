الأربعاء 20 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

السبت.. افتتاح معرض "أنغام بصرية" للفنان رضا عوض بالأوبرا

رضا عوض
رضا عوض

تحت عنوان "أنغام بصرية"، يقام معرض الفنان رضا عوض السيد، وذلك يوم السبت المقبل، بقاعة زياد بكير (قاعة الموسيقى) بدار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر.

ومن المقرر أن يفتتح المعرض في تمام الساعة السادسة والنصف مساء، ويضم المعرض 50 لوحة منفذة بخامات الاكريليك ومعجون التشكيل وتتناول فكرة الخروج من عالم المفردات الواقعية  إلى عالم إنطباعات الخيال وتدعو المتلقى لمعايشة حالة من التأمل تخاطب الوجدان .

يذكر أن الفنان رضا عوض درس ديكور المسرح بأكاديمية الفنون وتعلم المدرسة الواقعية ثم التعبيرية حتى وصل للمدرسة التجريدية والسريالية، شارك في العديد من معارض قصور الثقافة الجماعية والفردية وصمم ونفذ ديكور عدة عروض مسرحية وحصل على العديد من شهادات التكريم .

قاعة زياد بكير للفنون التشكيلية دار الأوبرا المصرية الأوبرا أنغام بصرية 50 لوحة

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