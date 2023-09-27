رئيس المجلس الأعلى الإسلامى الزامبى: ميلاد النبى فرصة لإحياء سنته (فيديو)

قال الشيخ موسى سعيد، رئيس المجلس الأعلى الإسلامي الزامبي، إنه عندما يأتي شهر ربيع الأول وكما نعلم أنه الشهر الذي ولد فيه الرسول صلّي الله عليه وسلم، ورغم أن هنالك اختلافات كثيرة على هذه المسألة، إلا أننا كمجلس أعلى إسلامي في زامبيا، نتخذها ذكرى لكل من يريد أن يفرح بالمولد النبوي الشريف.

وأضاف الشيخ موسى سعيد، رئيس المجلس الأعلى الإسلامي الزامبي، عبر قناة الناس الفضائية خلال احتفالية خاصة بالمولد النبوي الشريف، أنّه في البداية يجب أن نحيطكم علمًا بأن زامبيا أمة مسيحية لكن دستور الدولة يكفل لنا حرية العبادة وحرية التجمع، وغير ذلك من الحريات ومنها، حريتنا نحن المسلمين في ممارسة شعائر ديننا دونما اعتراض أو مضايقة من أي نوع بما في ذلك الاحتفال بالمولد النبوي الشريف.

وأوضح الشيخ موسى سعيد، أنّ المجلس الإسلامي الأعلى في زامبيا هو المظلة الجامعة لكل المسلمين في بلدنا، ولدينا أفهام متعددة ومختلفة أحيانًا عند مقاربة بعض المسائل الدينية لكن المؤكد أن ميلاد النبي الأكرم هو من أهم المناسبات الدينية على تقويم المسلمين في زامبيا.

وأكد الشيخ موسى سعيد، أنهم يحتفلون ويحتفون بالرسول صلّى الله عليه وسلم أجمل الاحتفاء، حتى نربي أبناءنا على حقيقة مفادها بأن هذا الرجل العظيم النبي محمد صلّى الله عليه وسلم هو من اجتهد وبذل حتى يصلنا الإسلام في بلدنا زامبيا، فكلما سنحت الفرصة والمناسبة تحدثنا مع أبنائنا عن نبينا الأكرم عن عطائه وجهوده فنجتمع للذكر ولإحياء سنته وبيان سيرته كي نتدارسها ونقتدي به صلى الله عليه وسلم".

وتقدّم الشيخ موسى سعيد، بأسمى العبارات وأرقى الكلمات، يتقدم لكم المجلس الإسلامي الأعلى في زامبيا وهو مؤسسة رسمية معترف بها من حكومة زامبيا بخالص التقدير والعرفان على جهودكم، كما يتقدم لكل الناس من مسلمين وغير مسلمين بالتهنئة وأطيب الأمنيات بمناسبة المولد النبوي الشريف، وفي كل مناسبة إسلامية ونرجو للمسلمين جميعًا الاقتداء بنبينا الكريم.

احتفالية قناة الناس بالمولد النبوي

وتقدم قناة الناس على مدار اليوم، باقةً مختارةً من البرامجِ النادرةِ والتراثيةِ، ولقاءاتٍ خاصةً مع كوكبةٍ من كبارِ العلماءِ والدعاةِ والواعظاتِ، يستعرضُ فيها مولدَ سيدِنا رسولِ الله صلى الله عليه وسلم، ونشأتَهُ المباركةَ، وشمائلَهُ الشريفةَ، ودور المرأة في حياتِه صلى الله عليه وسلم وحُكمَ الِاحتفالِ بمولدِهِ صلى الله عليه وسلم.

الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية

وأطلقت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية قناة الناس في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها وخريطتها الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023.

وتبث قناة الناس عبر تردد 12054 رأسي، عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كل مجالات الحياة.