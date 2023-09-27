الأربعاء 27 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

مجلس الإسماعيلي يتابع الطعون على الأحكام الأولية الصادرة عن "CAS"

الاسماعيلى
الاسماعيلى

بدأ مجلس إدارة النادى الإسماعيلى  التواصل مع المحامي السويسري أليكسندر زينروفينين، لمتابعة الطعون المقدمة من النادى على الأحكام الأولية الصادرة من قبل المحكمة الرياضية الدولية "كاس" لصالح الأفراد والأندية ضد النادي خلال الفترة الماضية.

وشهدت الفترة الأخيرة تحركان من جانب نصر أبو الحسن رئيس الإسماعيلي وباقى أعضاء المجلس الجديد الذى تولى إدارة شئون النادى، لتدبير السيولة المالية من مصادر مختلفة لسداد الغرامات الدولية النهائية التي قضت بها "CAS" لصالح ناديي نجوم المستقبل بقيمة  مليون و125 ألف دولار بخلاف الفوائد وكذلك نادى كورهوغو "الإيفواري" 90 ألف دولار والمحترفين السابقين التونسيين نور الزمان الزموري 600 ألف دولار والناميبي شيلونجو 135 ألف دولار والمدرب الإسباني الأسبق خوان كارلوس جاريدو 62 ألف دولار.

وتأتى تحركات مجلس الدراويش لإنهاء تلك الأمور رغم الأزمة المالية، حتى لا تقف حائلا أمام رغبتهم وأعضاء الجمعية العمومية والجماهير الذين يأملوا فك حظر القيد قبل فترة الانتقالات الشتوية المقبلة لاستقدام الوجوه الجديدة لدعم المراكز الشاغرة بالفريق الأول لكرة القدم خلال مشواره بالدوري الممتاز فى ظل عدم قدرة النادى على ضم اى لاعب مع بداية الموسم الجارى بسبب إيقاف القيد.

وبخلاف هذه الغرامات النهائية على الإسماعيلى والتى تستوجب الدفع، يسعى المسؤولون فى الإسماعيلي بالتعاون مع المحامي السويسري زينرروفينين للتوصل إلى حلول بشأن الأحكام الدولية الأخرى "الأولية" الصادرة لصالح الإيفواري جان موريل والأرجنتيني دييجو فيرناندو والبوليفي كارميلو والفلسطيني خالد النبريص والجزائري محمد بن خماسة والتونسي فراس الشواط، والمطعون عليها حاليًا بعد أن تم إعادتها للتداول مرة أخرى للبحث عن ثغرات لإيقافها، وعدم تعريض النادى الإسماعيلى لمزيد من عقوبات إيقاف القيد لفترات قادمة.

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