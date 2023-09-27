الأربعاء 27 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

بإعلانها دولة فلسطينية.. "القاهرة الإخبارية" توضح مشروعين مصر للوكالة الدولية للطاقة الذرية

الوكالة الدولية للطاقة
الوكالة الدولية للطاقة الذرية

يناقش الدورة السابعة والستين للمؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية المنعقد حاليا فى فيينا، في الثالث على التوالي عدة محاور عدة تشكل السلامة والأمن النووين وتحسين الطاقة النووية وكفاءة ضمانات الوكالة.

وفي هذا الصدد قال خالد أبو بكر، إن السلامه النووية في العالم على رأس أجندة الدورة الـ 67 للمؤتمر الأمان النووي في محطة زاباروجيا التي تعد أحد أهم محاور التي تناولها المندوبين، مشيرًا إلى أن "لدول الغربية صبت انتقادتها وغضبها على الاتحاد الروسي وطالبوا بالانسحاب الفوري من محطة زاباروجيا الأوكرانية التي تسيطر عليه روسيا منذ بداية الحرب، وهو ما رفضته روسيا واعتبرت وجودها في تلك المحطة شرعي.

مندوب المملكة الأردنية

وتابع، موفد فضائية “القاهرة الإخبارية” من فيينا، اليوم الأربعاء، أن هناك تقارير من الطاقة الدولية بان هناك اطلاق نيران على محطة زاباروجيا بشكل يومي على حد تعبيرهم، وفيما يخص العالم العربي على أجندة المؤتمر هذا العام، تقدم مندوب المملكة الاردنية ببند على جدول الاعمال وهو القدرات النووية الاسرائيلية.

وأضاف، أن مندوب المملكة الاردنية طالب باسم المجموعة العربية حث اسرائيل على الدخول في معاهدة حظر انتشار النووي، وبالتالي اخضاع منشأتها النووية للرقابة والضمانات الشاملة للوكالة الدولية للطاقة الذرية، فيما رفعت المجموعة العربية مذكرة ايضاحية بان يكون بند القدرات النووية الاسرائيلية بندا رئيسيا على جدول اعمال مجلس محافظي للوكالة الذي يعقد ربع سنوي.

قرارت مصر في الوكالة الدولية للطاقة الذرية

وأشار، إلى أن العالم ينتظر غدا وبعد الغد مشروعي قرارين تقدما بهما مصر :-

المشروع الأول :- مرتبط بتغير مسمي فلسطين الي دولة فلسطين في الوكاله وهو من شانه ان ينقلها من الوضع تحت بند الكيانات الي الدول، مما يعزز استقلال الدولة والاعتراف الدولي بالدولة الفلسطينية.

والثاني :- تطبيق الضمانات الشاملة الخاصة بالوكالة على جميع الأنشطة النووية لدى الدول الواقعة فى منطقة الشرق الأوسط بدون استثناء بمن فيها إسرائيل، كتدبير مهم من تدابير بناء الثقة فيما بين جميع دول المنطقة، وكخطوة من أجل تعزيز السلم والأمن فى سياق إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية فى الشرق الأوسط.

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