وفد الاتحاد الأوروبى يثنى على إنهاء مصر إجراءات انضمامها لاتفاقية الأمان النووى

استهل الدكتور سامي شعبان، رئيس مجلس إدارة هيئة الرقابة النووية والإشعاعية، فعاليات اليوم الثاني للمؤتمر العام المنعقد بالوكالة الدولية للطاقة الذرية بفيينا، بعقد لقاء مع ممثلي الاتحاد الأوروبي المشاركين في المؤتمر العام.

وأكد رئيس مجلس إدارة هيئة الرقابة النووية والإشعاعية، خلال الاجتماع أن هيئة الرقابة النووية والإشعاعية حريصة على فتح آفاق التعاون مع الاتحاد الأوروبي، الذي يعكس أهم ما حققته الهيئة من إنجازات خلال السنوات الثلاث الماضية، وضرورة أن يتم الاتفاق على آلية يتم من خلالها هذا التعاون.

ورحب وفد الاتحاد الأوروبي باستكمال التعاون مع الهيئة، ولا سيما بعد انضمام مصر وتسليمها صك اتفاقية الأمان النووي، ما يؤكد حرص مصر الدائم على الالتزام بتحقيق أقصى درجات الأمن والأمان.

ورشة عمل مشتركة

وخلال الاجتماع، اقترح الدكتور سامي شعبان رئيس الهيئة، إمكانية عقد ورشة عمل مشتركة مع الاتحاد الأوروبي يتم خلالها تقييم الوضع القائم والاتفاق على محاور التعاون وفقا لأولويات الهيئة وما حققته.

كما أكد أن الهيئة حريصة دومًا على الاستفادة من عمليات التقييم، وأشار الى إشادة بعثة الوكالة الدولية التقييمية التي زارت الهيئة خلال الأسبوع الأول من شهر سبتمبر الجاري، والتي أكدت أن الهيئة تمثل نموذجًا رائدا في مجال نظام الإدارة المتكامل.

الوكيل يلتقي الوفد الأردني بالمؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية

وعقد الدكتور أمجد الوكيل، رئيس مجلس إدارة هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، عددا من اللقاءات الثنائية أثناء مشاركته بالدورة السابعة والستين للمؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية والذي يعقد خلال الفترة من 25-29 سبتمبر 2023 الجاري، ومن بينها ترؤسه لقاء وفد رؤساء الهيئات النووية مع الوفد الأردني برئاسة دكتور خالد طوقان لبحث سبل التعاون في المجال النووي للاستخدامات السلمية بين الجانبين والوقوف على آخر التطورات في المجال النووي.