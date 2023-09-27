الأربعاء 27 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ أسيوط: تقديم المساعدة لشخصين بلا مأوى وإيداعهما بدار رعاية اجتماعية

مساعد شخصين بلا ماوي
مساعد شخصين بلا ماوي

قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط إنه تم التعامل مع شخصين ليس لهما مأوى تم رصدهما وتداول مشكلتهما على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية من خلال فريق التدخل السريع التابع لمديرية التضامن الاجتماعي والوحدة المتنقلة لبرنامج أطفال بلا مأوى وتقديم المساعدة لهما.

سعد: الدولة بكافة أجهزتها لا تألوا جهدًا في توفير كافة سبل الدعم لذوى الإعاقة

يأتي ذلك في إطار تنفيذ مبادرة "حياة كريمة" التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتقديم كافة أوجه الرعاية للمواطنين الذين ليس لهم مأوى من كافة المراحل العمرية وتوفير الحياة الكريمة لهؤلاء البسطاء ومساندتهم ورعايتهم على أكمل وجه ممكن مؤكداً على تقديمه لكافة أوجه الدعم للحالات الإنسانية من الأشخاص الذين ليس لهم مأوى أو المشردين أو المصابين نفسيًا وعقليًا حيث أن الدولة بكافة أجهزتها لا تألوا جهدًا في توفير كافة سبل الدعم لذوى الإعاقة لمجابهة أعباء المعيشة وتوفير كافة مقومات الحياة لهم والوصول إلى حياة كريمة تليق بهم.

وأشاد بجهود فريق العمل في هذا الشأن والتعامل الفوري مع هؤلاء الأشخاص الذين ليس لهم مآوى وتقديم الخدمات اللازمة لهم.

وأوضح مجدي نجيب وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بأسيوط إنه تم التعامل مع شخصين بلا مأوى متداول مشكلتهما علي صفحات مواقع التواصل الاجتماعي أحدهما يدعى "هاني.ع.م.ا" من محافظة قنا وكان متواجد أمام استقبال الإصابات أمام مستشفى أسيوط الجامعي والآخر "علي.ي.س" من محافظة القاهرة وكان متواجد أمام مستشفى أسيوط الجامعي.

حيث تم التعامل مع الحالتين وايداعهما بمؤسسة دار الرعاية الاجتماعية للرجال وتقديم كافة أوجه الرعاية والدعم لهما عن طريق فرق متخصصة بناءاً على توجيهات الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي واللواء عصام سعد محافظ أسيوط لتقديم العون والمساعدة للمشردين ومن فقدوا المأوى من الكبار والأطفال وتوفير أماكن مناسبة لهم للإقامة في دور الرعاية وتقديم الدعم النفسي والرعاية الصحية الكامله والاعتناء بهم وتوعيتهم بمخاطر الشارع والعمل على توفير حياة كريمة لهم.

مساعد شخصين بلا ماوي
مساعد شخصين بلا ماوي
مساعد شخصين بلا ماوي
مساعد شخصين بلا ماوي
مساعد شخصين بلا ماوي
مساعد شخصين بلا ماوي
مساعد شخصين بلا ماوي
مساعد شخصين بلا ماوي
مساعد شخصين بلا ماوي
مساعد شخصين بلا ماوي
مساعد شخصين بلا ماوي
مساعد شخصين بلا ماوي
اللواء عصام سعد محافظ أسيوط التعامل مع شخصين ليس لهما مأوى فريق التدخل السريع لمديرية التضامن الاجتماعي مبادرة حياة كريمة

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