محافظ أسيوط يشهد احتفال "الأوقاف" بذكرى المولد النبوي الشريف.. ويكرم الأئمة والعاملين

شهد اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، الاحتفال الذي أقامته مديرية الأوقاف، بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف لعام 1445 هـ/2023، بقاعة الاحتفالات الكبرى بديوان عام المحافظة وكرَّم بعض الأئمة والعاملين المتميزين.

جاء ذلك بحضور الشيخ الدكتور عاصم قبيصي، وكيل وزارة الأوقاف، والدكتور مختار عيسى دياب، وكيل مديرية الأوقاف، والشيخ سيد عبدالعزيز، مدير عام الدعوة بمنطقة الوعظ والإرشاد بأسيوط، وأمين عام بيت العائلة المصرية، والأب عاموس بسطا نائبًا عن الأنبا يوأنس مطران إيبارشية أسيوط للاقباط الارثوذوكس، والشيخ محمد عبداللطيف، مدير عام الدعوة بمديرية الأوقاف، ولفيف من القيادات التنفيذية والشعبية والدينية وسط حضور أعضاء المجلس التنفيذي للمحافظة وعدد كبير من أئمة الأوقاف.

وبدأ الاحتفال بالسلام الجمهوري ثم الاستماع إلى آيات من القرآن الكريم للشيخ يونس تركي، مدير إدارة أوقاف صدفا، ثم كلمة مديرية أوقاف أسيوط للشيخ الدكتور عاصم قبيصي، والذي استعرض فيها أهم الدروس المستفادة من سيرة النبي العطرة.

رسالة إلى الشباب

وأشار إلى بعض المشاهد التاريخية عن مولده صلى الله عليه وسلم موجهًا رسالة إلى الشباب المصري بأن يتجه إلى التعليم والبناء وتبنى الأفكار الوسطية للحفاظ على هويتنا وبناء دولتنا المصرية قوية شامخة بين الأمم داعيًا الجميع بالاقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم.

ووجَّه تحية إعزاز وتقدير لرئيس الجمهورية بهذه المناسبة العطرة، داعيًا المولى عز وجل أن يعم الخير والسلام والأمان على أهل الأرض كافة.

ووجَّه محافظ أسيوط، الشكر لكافة القيادات الحضور والمشاركين في الاحتفالية مقدمًا التهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي، والشعب المصري بصفة عامة وشعب أسيوط بصفة خاصة بمناسبة الاحتفال بذكرى المولد النبوى الشريف.

وكرَّم الوزير المحافظ بعض أئمة مديرية الأوقاف وبعض العاملين بالمديرية وإداراتها المتميزين وتم تسليمهم شهادات التقدير.

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