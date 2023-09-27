الأربعاء 27 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ أسيوط: رصف شوارع مدينة البدارى ضمن خطة تطوير الطرق بالمحافظة

رصف طرق
رصف طرق

أكد اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، مواصلة رصف شوارع مدينة البداري ضمن خطة المحافظة لرصف وتطوير الشوارع والميادين بالمراكز والأحياء؛ لتقديم خدمات أفضل للمواطنين في القطاعات الخدمية المختلفة ورفع العبء عن كاهل المواطنين.

وأشار محافظ أسيوط، إلى ضرورة التنسيق بين مختلف الجهات المعنية في هذا الشأن حتى الانتهاء من أعمال التنفيذ، وهو ما يسهم في تحسين الطرق والشوارع وتسهيل النقل والانتقال للمواطنين وتحقيق سيولة مرورية بتلك الشوارع.

تطوير وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين

وأشار اللواء عصام سعد، إلى العمل على تطوير وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين في القطاعات المختلفة، وفقًا للإمكانيات المتاحة والاعتمادات المتوفرة؛ لتحقيق التنمية المستدامة وتنفيذ رؤية مصر 2030 التي أعلن عنها الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأوضح محافظ أسيوط، أنه تم تنفيذ أعمال تمهيد وتسوية وإزالة التعديات والإشغالات وإلقاء التربة الزلطية للطريق في مدينة البداري، وتحديدًا من كوبرى المرور وحتى كوبرى الخياط تمهيدًا للرصف وفقًا للخطة الموضوعة مسبقًَا واستكمالًا لتنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية للعام الحالي ٢٠٢٣ /٢٠٢٤.

وذلك بمشاركة مسئولي الرصف والنظافة والإشغالات والحملة الميكانيكية بالمركز وبإشراف محمد حسن الديب رئيس مركز ومدينة البداري الذي تم تكليفه بالنزول إلى أرض الواقع والمرور الميداني والمتابعة المستمرة لمراحل وأعمال الرصف والاطمئنان على سير العمل أولاً بأول والتأكد من تنفيذه وفقاً للمواصفات والمعايير المحددة.

ووجَّه بتقديم كل سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات لتحسين وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين بكافة القطاعات بمركز البداري خاصة رصف الطرق والشوارع ورفع كفاءتها.

اللواء عصام سعد محافظ أسيوط رصف شوارع مدينة البداري خطة المحافظة لرصف وتطوير الشوارع والميادين تحسين الطرق والشوارع وتسهيل النقل تحقيق سيولة مرورية

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