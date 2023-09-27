تزامنًا مع اليوم العالمي للسياحة.. كيف دعمت الحكومة المصرية قطاع السياحة؟

يصادف اليوم 27 سبتمبر الاحتفال باليوم العالمي للسياحة، وتعتبر السياحة من أهم القطاعات في أي دولة بالعالم، و يعمل قطاع السياحة على توفير الكثير من فرص العمل وتسهيل سبل العيش لمئات الملايين، لذلك عملت الحكومة المصرية على النهوض ودعم قطاع السياحة وتطوير المنشآت السياحية.

ويستعرض "الدستور" خلال التقرير الآتي جهود الحكومة المصرية في دعم قطاع السياحة والمنشآت السياحية:

الدعم المالي لقطاع السياحة في مصر

عملت الحكومة المصرية على تأجيل سداد جميع المستحقات على المنشآت السياحية والفندقية، وإعفاء البازارات والكافتريات بالمواقع الأثرية من دفع الإيجارات، وتم تخصيص 50 مليار جنيه لدعم قطاع السياحة ضمن مبادرة البنك المركزي المصري لمواجهة تداعيات كورونا، بالإضافة إلى دعم قطاع السياحة لتمويل إحلال وتجديد الفنادق ورأس المال العامل والمرتبات.

وتم تخصيص 50% تخفيض على أسعار زيارة المواقع الأثرية والمتاحف في محافظات الصعيد والوادي الجديد والفيوم وتخفيض 40% على التذاكر المجمعة لمتحفي الغردقة وشرم الشيخ في عام 2022، كما تم تخصيص 40% على الأقل م القروض الممنوحة من البنك المركزي لسداد رواتب وأجور العاملين بقطاع السياحة وتخصيص النسبة المتبقية لتمويل مصروفات الصيانة والتشغيل، وذلك حتى أكتوبر 2022.

إنشاء وتطوير الأماكن السياحية

المتحف القومي للحضارة المصرية

في عام 2002 تم وضع حجر الأساس للمتحف القومي للحضارة المصرية بعد أعمال الحفائر الأثرية التي تمت بالموقع في عام 2000، وفي 2016، صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2796 لسنة 2016 بإنشاء المتحف القومي للحضارة المصرية.

ويسلط المتحف القومي للحضارة المصرية الضوء على التراث المادي والمعنوي لمصر، كما يبرز الجوانب الحضارية والثقافية للحضارة المصرية عبر العصور التاريخية، ويقع المتحف في قلب مدينة الفسطاط، وهي تعد أول وأقدم العواصم الإسلامية ويحيط به العديد من المواقع الدينية التاريخية وأهمها مجمع الأديان، حيث يقع على مساحة 33.5 فدانًا، ويضم المتحف نحو 1600 قطعة أثرية بقاعته المركزية، و650 قطعة بقاعة النسيج المصري.

وفي عام 2020 تم إصدار القانون رقم 10 لسنة 2020 بتنظيم هيئة المتحف القومي للحضارة المصرية كهيئة عامة اقتصادية لها مجلس أمناء برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وفي 2021، قام الرئيس السيسي بافتتاح قاعة العرض المركزي، واستقبال 22 مومياء ملكية تم نقلها من المتحف المصري بالتحرير في موكب مهيب للمومياوات.

وكان الهدف من إنشاء المتحف، تقديم رؤية مبتكرة للحضارة المصرية على مر العصور، والترويج لنوعية جديدة من المتاحف تهدف إلى إبراز التراث الثقافي، وتطوير برامج للمعارض المحلية والدولية، بالإضافة إلى تنظيم أو استضافة فعاليات مختلفة مثل: الحفلات الموسيقية والعروض المسرحية التي تعرض جوانب الحضارة المصرية الحديثة.

المتحف القومي للحضارة

المتحف المصري الكبير

المتحف المصري الكبير من أكبر المتاحف على مستوى العالم، فضلاً عن كونه أكبر مشروع حضاري وثقافي عالمي تم تنفيذه في الآونة الأخيرة ويعرض المتحف حضارة تعود لـ5000 عام وتتلاقى مع الحضارة الحديثة، ويحتوى المتحف على جملة من القطع الأثرية الفريدة، في مقدمتها كنوز الملك "توت عنخ آمون" والتي تعرض للمرة الأولى كاملة منذ اكتشاف مقبرته في نوفمبر 1922.

وتعود فكرة إنشاء المتحف المصري الكبير إلى تسعينيات القرن المنصرم، وقد تم وضع حجر الأساس للمشروع عام 2002، واكتمل تشييد المتحف عام 2021، ويتميز المتحف بموقعه الذي يوجد بين الأهرامات والقاهرة الحديثة، بما يتيح للزائرين فرصة مشاهدة أهرام الجيزة من خلال الواجهة الزجاجية بهو مدخل المتحف.

المتحف المصري الكبير

متحف "عواصم مصر"

تم إنشاء متحف "عواصم مصر" بهدف الحفاظ على التراث الثقافي والإداري والحضاري المصري من خلال إحياء مفهوم تطور العواصم المصرية عبر آلاف السنين، للتأكيد على دور مصر الرائد في إنشاء أنظمة إدارية قوية على مر العصور، حيث يستعرض المتحف 6 عواصم رئيسية وهم "ممفيس وطيبة وتل العمارنة والإسكندرية والقاهرة الإسلامية" بالإضافة إلى "القاهرة الخديوية".

متحف عواصم مصر

متحف الغردقة

يعد متحف الغردقة الأول من نوعه في محافظة البحر الأحمر، ويتعرض جوانب الجمال والرفاهية في حياة المصري القديم في مختلف العصور، ابتدءاً من العصور القديمة، واليونانية والرومانية، مرورًا بالعصرين القبطي والإسلامي، وصولاً إلى العصر الحديث.

متحف الغردقة

وتم افتتاح هذا المتحف يوم 29 فبراير عام 2020، ويقع بالقرب من الممشى السياحي ومطار الغردقة الدولي بمحافظة البحر الأحمر على مساحة 10 آلاف متر مربع، وخصصت منها نحو 3000 متر مربع لمبنى المتحف، ويحتوي على نحو 2000 قطعة أثرية.

متحف سوهاج القومي

يعتبر متحف سوهاج القومي من أكبر المتاحف الإقليمية في مصر، والواجهة الحضارية لمحافظة سوهاج، ويضم المقتنيات الأثرية الخاصة بالمحافظة، وبدأت فكرة إنشاء المتحف منذ عام 1993 وتم استئناف العمل على إنشائه عام 2016.

متحف سوهاج القومي

وأوضح مجلس الوزراء أن عدد المتاحف في مصر بلغ نحو 43 متحفًا في 2021، بالإضافة إلى 145 منطقة أثرية على مستوى محافظات الجمهورية في 2020، وبلغ عدد الفنادق الثابتة نحو 886 فندق، و191.1 ألف غرفة في الفنادق الثابتة والقرى السياحية في مصر، و697 فندق ثابت و52 فندق عائم حصل على شهادة السلامة الصحية في 2021.