تزامنًا مع اليوم العالمي للسياحة.. أماكن الاستمتاع بالعطلات في القاهرة

يحتفل العالم اليوم بـ اليوم العالمى للسياحة، وبهذه المناسبة تسلِّط "الدستور" الضوء على أبرز الأماكن التي يمكنك الذهاب إليها في مصر بتكلفة أقل من 50 جنيهًا فقط.

ممشى أهل مصر

يتميز ممشى أهل مصر في منطقة وسط البلد، بأنه مفتوح أمام الجميع، ويمكنك الذهاب له في الصباح الباكر وتناول القهوة الخاصة بك مع أصدقائك خاصة ان الممشى يوجد به عدد كبير من المطاعم والكافيهات، إلى جانب ذلك، يمكنك قضاء الوقت داخل الممشى دون الجلوس في مكان معين، وتكلفة الدخول لا تتجاوز الـ 20 جنيهًا.

حديقة الأسرة بالقاهرة الجديدة

تعتبر حديقة الأسرة من أكثر الأماكن المميزة في مصر لأنها تجمع عدد كبير من الخدمات بداخلها، ويمكنك قضاء يوم كامل بها ما بين الكافيهات والمطاعم وكذلك الألعاب المائية التي توجد بداخلها، خاصة أنها تقع على مساحة كبيرة للغاية مما يجعلها مميزة، وبالرغم من كل تلك المميزات بها إلا أن سعر تذكرة الدخول لها لا يتجاوز الـ 100 جنيه، وهو رقم بسيط مقارنة بالخدمات المميزة التي ستحصل عليها بداخلها وقضاء يوم كامل من الترفيه، حيث إنها تعمل يوميًا من التاسعة صباحًا إلى العاشرة مساءً.

كما يوجد داخل حديقة الأسرة أنشطة ثقافية مثل: المراكز الثقافية، المسارح، المتحف التاريخي، والسينما ثلاثية الأبعاد.

حديقة الميريلاند بمصر الجديدة

تعتبر من أكثر الحدائق القديمة والعتيقة في مصر الجديدة، وينتشر داخل الحديقة عدد هائل من الأشجار، كما يوجد مشتل لزراعة النباتات والأزهار النادرة، وأيضًا يبيع النباتات للزوار، ويجد بها عدد كبير من الكافيهات والمطاعم على بحيرة صناعية، إلى جانب ذلك تضم حديقة الميريلاند عروض مميزة، مثل عروض الدلافين، وعروض كلاب البحر، يستمتع الجميع بمشاهدتها وخصوصًا الأطفال.

وتستقبل حديقة الميريلاند زوارها من الساعة 9 صباحًا حتى 11 مساءً، وسعر تذكرة الدخول يتراوح ما بين 20 إلى 30 جنيهًا.