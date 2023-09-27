العثور على جثة تلميذ 7 سنوات في منزل مهجور بالمنوفية.. والكاميرات تسقط الجاني

عثر أهالي قرية البتانون التابعة لمركز شبين الكوم بمحافظة المنوفية، على جثة طالب مقيد بالصف الثاني الابتدائي عقب اختفائه، بعد بحث أسرته عنه لعدة أيام، داخل منزل مهجور بنفس الشارع المقيم به.

ترجع أحداث الواقعة لتلقي اللواء عمرو روؤف، مدير أمن المنوفيةن إخطارا من العميد محمد جمعة، مأمور مركز شرطة شبين الكوم، يفيد ورود بلاغ من الأهالي بالعثور على جثمان طفل داخل منزل مهجور بالقرية، وقامت الأسره باتهام أحد الجيران بالشارع بقتل نجلهم، وعلى الفور تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وانتقلت قوة أمنية لسؤال الأسرة وشهود العيان والتحقيق في الحادث.

العثور على جثمان طفل بمنزل مهجور

وعلى الفور انتقلت قوة من مركز شرطة شبين الكوم بقيادة المقدم محمد مغربي، رئيس مباحث المركز والذي تبين له مقتل “ر، أ، ح” 7 سنوات مقيم قرية البتانون بالصف الثاني الابتدائي، داخل أحد المنازل المهجورة الموجودة بالقرية واتهمت أسرته "ع، ا: 40 عام والمقيم بنفس القرية.

وكشف عم الطفل المقتول أنه تغيب عن المنزل وقاموا بالبحث عنه في كل مكان بالقرية حتى الأراضي الزراعية ومستشفيات شبين الكوم، وبالبحث داخل المنزل المهجور الموجود بالشارع وجدوا الطفل مكبل وعلى جثمانه آثار ضرب و"خرابيش على يديه ووجه وآثار خنق على رقبته"، وعندما تحروا عن آخر من قابل الطفل وبفحص كاميرات المراقبة اتضح رؤية الضحية مع طفل 15 عاما، وبالضغط على الطفل المتهم اعترف على والده بأنه هو من قتل المجني عليه.

حرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات في الحادث، كما تم نقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى شبين الكوم التعليمي لاستكمال الإجراءات القانونية والطبية اللازمة والقبض على المتهم واصطحابه لتحقيق.