الأربعاء 27 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

تنظيم 106 أنشطة لتنمية الموهوبين والمبدعين من أبناء المنوفية خلال أسبوع

أنشطة توعوية وثقافية
أنشطة توعوية وثقافية

 تابع اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، جهود مديرية الثقافة، في تنظيم عدد 106 أنشطة ثقافية وفنية، بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة بهدف تنمية الموهوبين والمبدعين ورعايتهم وتحقيق العدالة الثقافية بين كافة فئات المجتمع وحماية وتعزيز التراث الثقافي.

أنشطة ثقافية وفنية


أوضح أحمد فوزي، مدير مديرية الثقافة بالمحافظة، أن الإدارة العامة لثقافة المنوفية قامت بتنفيذ الأنشطة الثقافية والفنية بـ 27 موقعًا ثقافيًا، بإجمالى 2121 مستفيدًا، وذلك خلال الفترة من 14 وحتى 20 سبتمبر الحالي، بالتعاون مع مختلف الجهات  من الأزهر والإدارات الزراعية ومنطقة الآثار القبطية والإسلامية والشباب والرياضة والتربية والتعليم والمحليات والتضامن الاجتماعي والأوقاف والإدارة الطبية والمجتمع المدني وإدارة الوعظ بالمحافظة، مشيرا إلى أن تلك البرامج الثقافية والفنية تهدف إلى الإرتقاء بالذوق العام و تنمية الموهوبين والنابغين و المبدعين واكتشاف المواهب الفنية و الثقافية لذوي الهمم من أبناء المحافظة .


هذا و أشاد محافظ المنوفية بالدور الحيوي و الرائد لوزارة الثقافة في ترسيخ الهوية المصرية وتعزيز القيم الإيجابية بأنشطتها المتنوعة و اهتمام القيادة السياسية بالنهوض بقطاع الثقافة التي تشكل ضمير الإنسان المصري، مؤكدا أنه لا يدخر جهداً في تقديم الدعم و التيسيرات اللازمة لكافة الفعاليات الثقافية و التي تستهدف بناء مجتمع يقوم مفرداته على أسس من الوعي و المعرفة.

وشدد اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون، على رؤساء الوحدات المحلية لمراكز و مدن المحافظة وبالتنسيق مع الجهات المعنية، بتسهيل وتقديم الدعم للمراكز الثقافية والفنية بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة. 

محافظ المنوفية محافظة المنوفية مستفيدين من الانشطه الثقافية والفنية تنمية الموهوبين مدرية الثقافة فرع المنوفية

مواد متعلقة

آلاف المواطنين يحررون استمارات دعم الرئيس السيسى فى المنوفية (صور)

محافظ المنوفية يتابع الموقف التنفيذى لمشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالى الحالى

تنظيم معرض لتوزيع الملابس الجديدة مجانًا بكنيسة مار مرقس في المنوفية

الأكثر قراءة

نيرة أشرف جديدة.. تفاصيل مقتل فتاة على يد خطيبها السابق بعمارات العبور

الرئيس السيسى: مفيش أمة شبابها بالحجم ده تخاف من بكرة

عاجل.. "لن نتحمل إلا 20% من التكلفة".. مفاجأة عن استضافة مصر أمم إفريقيا 2027

"الأرصاد": البلاد تتعرض لمرتفع جوى ودرجات الحرارة أعلى من المعدلات الطبيعية

لفتة إنسانية من الرئيس السيسى فى تكريم الشيخ عبدالفتاح الطاروطى

"اتقبض على بنتى فى واقعة مخلة".. تفاصيل دعوى ضم حضانة بمحكمة الأسرة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

أيام محمد صالح

وائل لطفي

مشاكلنا بصراحة

ماجد حبته

هل تفوقت جامعات مصر؟

حسين دعسة

قمة الأردن الأولى للأمن السيبرانى.. فهم السياسات الأمنية وتجارب الدول

عبدالوهاب داود

يحيى خليل.. 80 سنة من الموسيقى الخالصة

أحمد الصغير

كيف صنعت مصر الاحتفال بـ«المولد النبوى الشريف»؟

وائل لطفي

تاريخ مصر بين العاطفة والعقل

ماجد حبته

التنمية.. «AIIB».. ومصر

صور

الرئيس السيسى يزور الإسماعيلية

حفل عمر خيرت فى مهرجان القلعة

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

محطة تل أبيب

المزيد

"هيومن رايتس ووتش": الفلسطينيون الأمريكيون أصبحوا سياحا في بلادهم

وزير شئون القدس: الاحتلال يستبيحنا بالاستيطان والمسجد الأقصى بالاقتحامات

الاحتلال الإسرائيلي يعتقل أحد حراس المسجد الأقصي.. وعشرات المستوطنين يقتحمون باحاته