تنظيم 106 أنشطة لتنمية الموهوبين والمبدعين من أبناء المنوفية خلال أسبوع

تابع اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، جهود مديرية الثقافة، في تنظيم عدد 106 أنشطة ثقافية وفنية، بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة بهدف تنمية الموهوبين والمبدعين ورعايتهم وتحقيق العدالة الثقافية بين كافة فئات المجتمع وحماية وتعزيز التراث الثقافي.

أنشطة ثقافية وفنية



أوضح أحمد فوزي، مدير مديرية الثقافة بالمحافظة، أن الإدارة العامة لثقافة المنوفية قامت بتنفيذ الأنشطة الثقافية والفنية بـ 27 موقعًا ثقافيًا، بإجمالى 2121 مستفيدًا، وذلك خلال الفترة من 14 وحتى 20 سبتمبر الحالي، بالتعاون مع مختلف الجهات من الأزهر والإدارات الزراعية ومنطقة الآثار القبطية والإسلامية والشباب والرياضة والتربية والتعليم والمحليات والتضامن الاجتماعي والأوقاف والإدارة الطبية والمجتمع المدني وإدارة الوعظ بالمحافظة، مشيرا إلى أن تلك البرامج الثقافية والفنية تهدف إلى الإرتقاء بالذوق العام و تنمية الموهوبين والنابغين و المبدعين واكتشاف المواهب الفنية و الثقافية لذوي الهمم من أبناء المحافظة .



هذا و أشاد محافظ المنوفية بالدور الحيوي و الرائد لوزارة الثقافة في ترسيخ الهوية المصرية وتعزيز القيم الإيجابية بأنشطتها المتنوعة و اهتمام القيادة السياسية بالنهوض بقطاع الثقافة التي تشكل ضمير الإنسان المصري، مؤكدا أنه لا يدخر جهداً في تقديم الدعم و التيسيرات اللازمة لكافة الفعاليات الثقافية و التي تستهدف بناء مجتمع يقوم مفرداته على أسس من الوعي و المعرفة.

وشدد اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون، على رؤساء الوحدات المحلية لمراكز و مدن المحافظة وبالتنسيق مع الجهات المعنية، بتسهيل وتقديم الدعم للمراكز الثقافية والفنية بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة.