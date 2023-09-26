الثلاثاء 26 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ المنوفية يتابع الموقف التنفيذي لمشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي الحالي

محافظ المنوفية
محافظ المنوفية

عقد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، اليوم، اجتماعا تنسيقياً لمناقشة الموقف التنفيذي للخطة الاستثمارية للعام المالي الحالي ومراجعة نسب التنفيذ الخاصة بالمشروعات علي مستوى كافة القطاعات، بحضور اللواء وليد البيلي السكرتير العام المساعد للمحافظة ، مدير مديرية الطرق ، مدير عام هيئة الأبنية التعليمية ، مديري عموم الإدارة العامة للإدارة الاستراتيجية ، الشئون المالية والإدارية، الحسابات، المستشار الهندسي للمحافظة، عدد من ممثلي الشركات المنفذة.

التوجيه بتطبيق روح القانون والابتعاد عن الروتين تأدية مصلحة المواطن 


واستهل المحافظ اجتماعه بتقديم خالص تهانيه القلبية بمناسبة الاحتفال بانتصارات أكتوبر المجيدة والمولد النبوي الشريف، داعياً المولى عز وجل أن يعيده علينا بالخير واليمن والبركات ، مؤكداً علي ضرورة المتابعة المستمرة لتنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية وفقاً للجداول الزمنية والمقاييس الفنية المقررة ، لافتاً إلى ضرورة تطبيق روح القانون والبعد عن الروتين الإداري وتبسيط الإجراءات وتقديم كافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات أمام تنفيذ المشروعات للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ووفقاً لتوجيهات القيادة السياسية وخطة التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

285 مليون جنيه اعتمادات لقطاع الطرق و56 مليون لقطاع الكهرباء 


وخلال الاجتماع تم استعراض برامج الخطة الاستثمارية بعدد من القطاعات ومنها قطاع الطرق بكافة مراكز ومدن المحافظة بإجمالي أطوال 87 كم تقريباً و باعتماد مالي أكثر من 285 مليون جنيه، كما تم مناقشة أهم المشروعات المقرر تنفيذها بقطاع الكهرباء باعتماد مالي أكثر من 56 مليون جنيه والتي تضم توريد وتركيب أعمدة إنارة ومحولات كهرباء .

اعتماد برامج الخطة بقطاع تحسين البيئة بالاعتماد مالي 149 مليون جنيه


واستعرض محافظ المنوفية برامج الخطة بقطاع تحسين البيئة باعتماد مالي يصل إلى 149 مليون جنيه والتي تشمل معدات نظافة ( قلابات أحجام مختلفة ، سيارات كسح ومكنسية ) ، شراء وتوريد صناديق قمامة ومواتير شفط مياه واستكمال تغطية 125م من مصرف منوف، فضلاً عن تطوير وتجميل ميدان النصب التذكاري بالباجور والجزيرة الوسطي بالطريق الدائري بأشمون وغيرهاز

 كما تم مناقشة أهم المشروعات المقرر تنفيذها بقطاع تدعيم إحتياجات الوحدات المحلية بإعتماد مالي  يقرب من 110 مليون جنيه والتي تشمل إنشاء وتطوير سوق حضاري بكل من ( أشمون ، حي شرق ، شبين الكوم ) ، إنشاء سوق متعدد الطوابق بالشهداء وموقف متعدد الطوابق بقويسنا وسوق نموذجي بتلا وسوق وموقف حضاري بمقر مجزر بركة السبع القديم ، إنشاء إسكان اقتصادي بتلا ، وغيرها .

وكلف المحافظ مدير شركة غاز مصر بتذليل كافة العقبات والتعاون الدائم مع الشركة المنفذة لرصف الطرق بالباجور وتسهيل الإجراءات اللازمة لإحداث سيولة مرورية ، فيما وجه المحافظ إحدى الشركات المكلفة بتطوير النصب التذكاري بالباجور بالاهتمام بأعمال التطوير والإسراع بمعدلات الأداء، على غرار ميدان الإسعاف بشبين الكوم ، كما وجه المحافظ السكرتير العام المساعد والمستشار الهندسي بالمحافظة بضرورة متابعة أعمال الرصف والتطوير بمدخل المنطقة الصناعية بقويسنا لتسريع وتيرة العمل .

وفي نهاية الاجتماع أكد محافظ المنوفية على أهمية التواجد الميداني لكافة الأجهزة التنفيذية والمتابعة الميدانية المستمرة،  لمعدلات تنفيذ المشروعات المدرجة بالخطة وتقديم كافة التيسيرات التي تساهم في تحقيق المستهدف من الخطة طبقاً للجدول الزمني الموضوع .

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