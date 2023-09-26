محافظ المنوفية يبحث مع رئيس "التأمينات" آلية تطوير العمل بمقرات الهئية

استقبل اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية بمكتبه بالديوان العام، اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي والوفد المرافق له، لبحث أوجه التعاون المشترك والتنسيق الكامل بين المحافظة والهيئة بما يعود بالنفع العام على المواطنين، بحضور اللواء وليد البيلي، السكرتير العام المساعد، والمستشار عصام النديم، المستشار القانوني للمحافظة.

محافظ المنوفية يناقش تطوير منظومة العمل داخل المحافظة



ورحب محافظ المنوفية برئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، وتناول اللقاء مناقشة تطوير منظومة العمل داخل محافظة المنوفية، وقام رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بعرض الخطط والرؤى المستقبلية والتي تتمثل في الارتقاء بالمقرات الحالية وتحويلها إلى صالة إستقبال للمواطنين من الراغبين فى الحصول على الخدمات التأمينية المختلفة "مركز عملاء" على أن يكون مزود بنظام انتظار آلي للتيسير عليهم وتقديم خدمات أفضل وبشكل أسرع، في ضوء توجيهات القيادة السياسية بتكاتف كافة مؤسسات الدولة وتضافر جهودها لخدمة المواطنين والتيسير على أصحاب المعاشات.

محافظ المنوفية يوجه بتقديم كل أوجه الدعم للنهوض بمقرات الهيئة بالمنوفية

وخلال الاجتماع تم استعراض ومناقشة عدد من الموضوعات المشتركة بين المحافظة والهيئة، وأشار المحافظ حرصه على تقديم كل أوجه الدعم وتذليل العقبات للنهوض والارتقاء بكافة مقرات الهيئة بالمحافظة بما ينعكس بصورة إيجابية على الخدمات التي تقدمها هيئة التأمينات الاجتماعية لمواطني المحافظة.

رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي يثمن الدور الرائد لمحافظ المنوفية

هذا وثمن رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي الدور الرائد والحيوي لمحافظ المنوفية في توطيد أواصر التعاون بين الهيئة والمحافظة، وتقديم أوجه الدعم اللوجيستي لتطوير آلية منظومة العمل بنطاق المحافظة بهدف تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وفقا لأهداف ومحاور الجمهورية الجديدة.