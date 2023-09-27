الأربعاء 27 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

ضبط المتهمين بقتل مهتز نفسيًا بسوهاج

متهم
متهم

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة البلينا بمديرية أمن سوهاج من موظف- مقيم بدائرة المركز باكتشافه وفاة نجل شقيقه عاطل - مقيم بذات الناحية "مهتز نفسياً" بالشقة سكنه، وبسؤال المُبلغ قرر أن نجل شقيقه يعانى من مرض نفسى مُنذ سنوات ويقيم بمفرده بالشقة وأثناء توجهه للإطمئنان عليه عثر على جثته.

وبالفحص، أسفرت الجهود عن أن وراء ارتكاب الواقعة عدد 5 طلاب - مقيمون بدائرة المركز، عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم.

وبمواجهتهم، اعترفوا بارتكاب الواقعة، وأضافوا بأنهم قاموا بقذفه بالزجاجات الفارغة والحصى أثناء جلوسه أمام العقار محل سكنه، وقام أحدهم بالتعدى عليه بالضرب بحجر على رأسه مما نتج عنه إصابته التى أودت بحياته عقب دلوفه لمسكنه وانصرفوا عقب ذلك، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وزارة الداخلية مركز شرطة البلينا مديرية أمن سوهاج الإجراءات القانونية سوهاج

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