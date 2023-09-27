الأربعاء 27 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

بيع 11 محلاً وصيدلية بمشروع "سكن مصر" في العلمين الجديدة

المهندس وائل سمير
المهندس وائل سمير

أعلن جهاز مدينه العلمين الجديدة برئاسة المهندس وائل سمير، عن بيع 11 محلاً تجارياً وصيدلية من إجمالي طرح 14 محلاً وصيدلية للبيع بالمزاد العلني بمشروع "سكن مصر". 

وأفاد جهاز مدينة العلمين الجديدة في تصريح لـ" الدستور"، أن سعر المتر مربع للمحلات التجارية بين 80000 إلى 130000 ألف جنيه والمساحة من 18 إلى 53 مترًا مربعًا بالعمارتين رقمي 22-36 بالحي السكني الأول بمشروع سكن مصر، لافتاً إلى أن تعقد جلسة البيع بحضور مستشار ممثلي من مجلس الدولة وهيئة المجتمعات العمرانية ووزارة المالية وجميع نواب جهاز مدينة العلمين الجديدة، وفقا لقواعد الشفافية، حيث انتهت مراسم سداد المستحقات المالية الأولية حتى الساعة الخامسة مساء أمس الثلاثاء. 

https://www.dostor.org/4485685

شروط سداد المستحقات المالية لبيع 11 محلاً وصيدلية 

وأفاد رئيس جهاز مدينة العلمين الجديدة، أنه تم دفع المستحقات المالية للمواطنين الذين رسى عليهم شروط البيع للمحلات التجارية وصيدلية والتي تتضمن سداد قيمة دخول تامين بقيمة 25000 ألف جنية عن كل محل أو صيدلية، كما تم سداد نسبة 10% وإضافة 1% مصاريف إدارية، بالإضافة لنسبة 0.5% لصالح مجلس الأمناء من القيمة البيعية الإجمالية للراسي بها المزاد العلني عليه فور انتهاء جلسة البيع بالمزاد العلني، فضلًا عن إضافة نسبة 5% كوديعة صيانة تسدد خلال شهر وقبل الاستلام.

وأضاف أنه تتضمن أيضًا الشروط أن يتم سداد المستحقات المالية بنظام تقسيط ميسرة على 3 أنظمة، الأول سداد المستحقات للمحلات التجارية بدفع 90% من القيمة البيعية، وتتضمن شروط المواصفات الفنية سداد المستحقات المالية على 4 أقساط ربع سنوية متساوية لمدة 3 سنوات من تاريخ رسو المزاد، مضافا إليها عائد يعادل الفائدة المعلنة بالبنك المركزي. 

وتابع سمير، أنه تتضمن أيضًا الشروط سداد المستحقات المالية، أنه تتم إضافة نسبة 0.5% مصاريف تحصيل و2% طبقًا لمنشور وزارة المالية، على أن يستحق القسط الأول بعد 3 أشهر من تاريخ رسو المزاد مع قيام المستفيدين بتحرير شيكات آجلة بقيمة الأقساط والفوائد باسم الجهاز قبل الاستلام.

بيع 11محلا صيدلية العلمين الجديدة المزاد العلني

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تفاصيل بيع 14 محلًا وصيدلية بالمزاد العلنى فى العلمين الجديدة

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