الأربعاء 27 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

"القومي للترجمة" يشارك في الدورة السادسة لمعرض دمنهور للكتاب

صورة من الفعالية
صورة من الفعالية

يشارك المركز القومي للترجمة برئاسة الدكتورة كرمة سامي في الدورة السادسة لمعرض دمنهور  للكتاب و الذي يستمر حتى 5 أكتوبر المقبل.

يشارك المركز القومي للترجمة بمجموعة من  أحدث  إصداراته، أبرزها كتاب "براءة جذرية"بترجمة الكاتب و المترجم الكبير الراحل السيد إمام إبن محافظة البحيرة و الذي يحتفي به المعرض هذا العام.

أبرزها حركة الإصلاح في التراث الإسلامي.. تعرف علي جديد إصدارات "القومي للترجمة"


كما ضمت قائمة المركز القومي للترجمة مجموعة كبيرة من الإصدارات ،نذكر منها،"الاستشراق هيمنة مستمرة"،"ذكريات في الترجمة"،"القصة العظيمة للرياضيات"،"فلسفة البلاغة"،"الدر المنثور في طبقات ربات الخدور"،"الصعود العالمي للشعبوية"،"القيم السياسية"،"مدريد الإسلامية:الأصول الخفية لعاصمة مسيحية"،"مقدمة في التصوف المسيحي"،"الصحافة فس الشرق الأوسط و شمال أفريقيا"،حرب الثورة الأمريكية (نبذة تاريخية)،"الزواج والحداثة"،"فرقة العمال المصرية"،"توجيه حركة التنقلات عبر القنوات البحرية".

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القومى للترجمة ناعيا شوقى جلال: مسيرة ثقافية فياضة بالعطاء

وضمت القائمة أيضًا، "التصوير الحديث في مصر"،"القرية"،"الهلال الأسود"،"كيف يتعلم مخ ذوي الاحتياجات الخاصة"،"الأفريكانية"،"تدبر الكبر"،"أهل التشريع وأهل التأويل"،"مقدمة في الأناجيل الثلاثة"،"تقنيات الفيلم التسجيلي"،"الكتاب البري"،"الاقتصاد الثقافي العالمي"،"أخلاق الحدلثة"،"المعرفة المستدامة"،"مدارات المجاز في الخطاب"،"بنية الشخصية"،"رسائل النساء من مصر القديمة"،"ثمن عدم المساواة"،"سنوات القرب من دوستويفسكي"،علم النفس الاجتماعي:الأسس"،"نظريات الأيدلوجيا"،"مغامرة المنهج"و"التدين و الحراك في مصر".

القومي للترجمة
القومي للترجمة معرض دمنهور للكتاب دمنهور المركز القومي للترجمة الترجمة

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