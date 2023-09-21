أبرزها حركة الإصلاح في التراث الإسلامي.. تعرف علي جديد إصدارات "القومي للترجمة"

أصدر المركز القومي للترجمة حديثا مجموعة من الإصدارات المهمة و المتميزة، والتي نستعرضها لكم في سطور التقرير التالي.

حركة الإصلاح في التراث الإسلامي

والكتاب من تأليف شارل سان برو، من ترجمة وتقديم أسامة نبيل، وفي هذا الكتاب يؤكد شارل سان برو، علي أن دين الإسلام دين مرن، ومصلح، وأنه دين التزام وتطور. وبين "برو" أن مبدأ التوحيد جاء في الأصل ليصلح من حال البشر ولينقلهم من الوثنية والجهل إلي الوحدانية والتفكر والتدبر، لتحقيقي المساواة بين البشر جميعا دون استثناء.

مسئولية تنقية الدين من الشوائب والأفكار الدخيلة

وركز "برو" علي أن الإسلام لا يدعو إلي إكراه غير المسلم علي الدخول فيه، وأن الدعوة تجوز من خلال مخاطبة الفكر والعقل، والهدف من الدعوة ه تحقيق مصلحة البشر.

في هذا السياق، يلقي المؤلف علي عاتق المسلمين، الذين جعلهم الله خلفاء علي الأرض، مسئولية تنقية الدين من الشوائب والأفكار الدخيلة مثل أعمال السحر والشعوذة والخرافات وتقديس بعض الأولياء. وإن كان شارل سان برو يري في التفريط إخلالا بمبادئ الدين، فإنه كذلك يؤكد علي أن الغلو في الدين يؤدي إلي التعصب والصدام مع الآخر.

الإسلام في إفريقيا الاستوائية

والكتاب من تأليف آي. أم . لويس، ومن ترجمة وتقديم عبد الرحمن عبد الله الشيخ. والذي يشير في مقدمته للكتاب إلي الإسلام في إفريقيا الاستوائية موضوع جدير بالاهتمام. لأن عدد المسلمين في الحزام الاستوائي لا يقل عن عددهم في الحزام المتوسطي الممتد علي طول المتوسط، والإسلام في إفريقيا الاستوائية أكثر تفاعلا مع الديانات التقليدية، ويمكن أن يكون أداة ربط لا انفصال.

الإسلام في إفريقيا الاستوائية

ويضيف "الشيخ"، وقد كان الأستاذ لويس محرر هذا الكتاب رائعا في تناوله لأوجه الشبه بين عقائد المسلمين وعقائد غيرهم من أصحاب الديانات التقليدية، بالإضافة لمن اعتقد منهم المسيحية، وقد زادت التطورات الحديثة من أهمية مسلمي الحزام الاستوائي في ظل تفجر البترول في أكثر من موضع، وفي ظل تفاعلات استراتيجية ذات دلالة في الصومال وغيره.

المحتوي في علم الكلام .. من التراث العربي اليهودي

والكتاب تأليف يوسف البصير، وترجمة أحمد محمود هريدي. يعد كتاب المحتوي من أبرز كتب القرائين في مجال علم الكلام والقضايا الفلسفية، فالكتاب يقدم مادة فكرية ثرية عن مدي تفاعل أتباع الأديان الأخرى مع الثقافة الإسلامية وتأثرهم بها. وكان اليهود القراؤون من أكثر الفرق الدينية اليهودية تأثرا بالفكر الإسلامي، حيث صار هذا التأثر تهمة يوجهها التلمديون للقرائين واعتبارهم مثلبة لهم.

المحتوي في علم الكلام .. من التراث العربي اليهودي

وقد حدد "البصير" أن الذي دفعه لتأليف الكتاب "المحتوي" بقوله عن كتابه "التمييز" شديد الاختصار قليل الألفاظ كثير المعاني، لذلك أراد أن يفصل ويبسط المعلومات بعبارة سهلة، فيعرض في الكتاب لنظرية الجزء الذي لا يتجزء، أي النظرية الذرية ويرد تغيرات الذرة الطبيعية إلي ظواهر أربعة هي الاجتماع والافتراق والسكون والحركة، ويتكلم عن صفات الله، ويخوض في بعض نظريات المعتزلة ومعتقداتهم.

الكنيسة المصرية وقادتها

والكتاب تأليف مشترك بين المؤرخ المصري دكتور مجدي جرجس، ونللي فان درون، وترجمة مجدي جرجس.

يتناول الكتاب تاريخ الكنيسة القبطية منذ العصر العثماني، وحتي بدايات القرن الواحد والعشرين. ويركز الكتاب بصفة خاصة علي قيادة الطائفة والكنيسة، والتوافق أو الصراع حول قيادة الطائفة بين رجال الدين وأعيان القبط.

الكنيسة المصرية وقادتها

كما يستعرض كتاب “الكنيسة المصرية وقادتها”، دورات ونوبات تغير شكل قيادة الطائفة والكنيسة، وارتباطه بسياقات سياسية وثقافية ألمت بالمجتمع المصري عامة، وكيفية تحول القبط من وضع "أهل ذمة" إلي مواطنين مصريين. ومن ثم، تغيرت السياسات والاستراتيجيات التي اتخذها قادة الكنيسة لتتواءم مع هذه الظروف.

ويسجل الكتاب بالتفصيل تحول الكنيسة المصرية من كنيسة محلية إلي العالمية، واتساع رقعة رعاياها لتشمل معظم أرجاء المسكونة. ومن ثم، صار مصطلح "الكنيسة القبطية" محملا بمعان أبعد وأعمق.