القومى للترجمة ناعيا شوقى جلال: مسيرة ثقافية فياضة بالعطاء

نعى المركز القومي للترجمة برئاسة الدكتورة كرمة سامي المترجم الكبير شوقي جلال والذي رحل عن عالمنا مساء أمس بعد مسيرة حافلة بالعطاء أضاف من خلالها عشرات الأعمال القيمة للمكتبة العربية.



وفي تصريح للدكتورة كرمة سامي، مديرة المركز القومي للترجمة، قالت: "نتقدم بخالص التعازي لأسرة المفكر والمترجم شوقي جلال وتلاميذه وقراء أعماله المتميزة، المثقف النبيل الذي تعامل مع الترجمة بوصفها مشروعًا قوميًا يهدف إلى النهوض بالإنسان المصري وبالوطن والقومية العربية حاضرًا ومستقبلًا. رحمه الله بقدر ما كان مخلصًا للوطن، ولرسالته التنويرية التي أداها على أكمل وجه عبر مسيرة ثقافية فياضة بالعطاء في كمال الفكر والترجمة".

قدم المترجم الكبير شوقي جلال للمكتبة العربية عددًا كبيرًا من المؤلفات من بينها "الشك الخلاق: في حوار مع السلف"، "الترجمة في العالم العربي: الواقع والتحدي"، المجتمع المدني وثقافة الإصلاح"و"نهاية الماركسية".

كما قدم للقارئ العربي مجموعة كبيرة من الترجمات المهمة، منها: "الانسان.. اللغة.. الرمز: التطور المشترك للغة والمخ"، "الثقافات وقيم التقدم"، "الشرق يصعد ثانية: الاقتصاد الكوكبي في العصر الآسيوي"، "لماذا العلم: كي نعرف ونفهم ونعتمد على النتائج" و"فكرة الثقافة".

نال العديد من الجوائز، أهمها "جائزة رفاعة الطهطاوي للترجمة" في العام 2018 عن ترجمته لكتاب "موجات جديدة في فلسفة التكنولوجيا" والصادر عن المركز القومي للترجمة و"جائزة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي".

تَفرَّغ «شوقي جلال» للترجمة والتأليف، فكتب في الكثير من المجلات والدوريات مثل: صحيفة «الأهرام»، ومجلة «العربي» الكويتية، ومجلة «الفكر المعاصر»، ومجلة «تراث الإنسانية»، وغيرها من المجلات والدوريات. كما قدَّم للمكتبة العربية قائمة طويلة من الكتب المترجمة والمؤلفة عكست مشروعه الفكري التنويري، وانشغاله بالهوية المصرية، وحرصه على إيقاظ الذهن المصري. ومن أعماله المترجمة: «التنوير الآتي من الشرق»، و«الإسلام والغرب»، و«بنية الثورات العلمية»، و«إفريقيا في عصر التحول الاجتماعي»، و«الأخلاق والسياسة». أما عن أعماله المؤلفة، فمن أبرزها: «الترجمة في العالم العربي»، و«التفكير العلمي والتنشئة الاجتماعية»، و«المصطلح الفلسفي وأزمة الترجمة»، و«المثقف والسلطة في مصر»، و«ثقافتنا وروح العصر»، وغير ذلك من الأعمال المهمة التي أَثرت المكتبة العربية.

شغل «شوقي جلال» عضوية العديد من الهيئات الثقافية مثل: المجلس الأعلى للثقافة (لجنة الترجمة)، واتحاد الكتاب المصريين، واتحاد كتاب روسيا وإفريقيا، والمجلس الأعلى للمعهد العالي للترجمة (جامعة الدول العربية، الجزائر).

نال العديد من الجوائز، أبرزها: «جائزة رفاعة الطهطاوي» من المركز القومي للترجمة عام 2018 عن ترجمته كتاب «موجات جديدة في فلسفة التكنولوجيا»، و«جائزة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي».