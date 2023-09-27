الأربعاء 27 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

بصور السيسي وأعلام مصر.. طوابير أمام مكاتب الشهر العقاري في دمياط

طوابير أمام مكاتب
طوابير أمام مكاتب الشهر العقاري في دمياط

احتشد عدد من أهالي محافظة دمياط صباح اليوم الأربعاء، أمام مكاتب  الشهر العقاري في قرية شطا وهو الشهر العقاري الرئيسي في المحافظة وأمام الشهر العقاري في مدينة دمياط الجديدة، لاستخراج التوكيلات لتأييد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيسا للجمهوريه لفترة رئاسية جديدة.

 

حمل الأهالي صور الرئيس عبد الفتاح السيسي وأعلام مصر أثناء الوقوف في الطوابير أمام مكاتب الشهر العقارى لعمل التوكيلات للرئيس عبد الفتاح السيسي لانتخابه دورة جديدة رئيسا للجمهورية.

 

ومن جانبه قال أحمد عوض أمين العمل الجماهيري في حزب مستقبل وطن في محافظة دمياط، إننا توجهنا إلى مكاتب الشهر العقاري بأعداد كبيرة من أجل تحرير التوكيلات تأييداً للرئيس عبد الفتاح السيسي.

 

وقال أحمد علي سليم أمين حزب مستقبل وطن في كفر البطيخ في دمياط، إن أعضاء الحزب وشبابه تسابقوا إلى الشهر العقاري من أجل تحرير التوكيلات عقب انتهاء مؤتمر الهيئة الوطنية للانتخابات وبالفعل توجه أعضاء الحزب بصورة حاشدة إلى مكاتب الشهر العقاري خلال دقائق من انتهاء المؤتمر الصحفي وإعلان خريطة الجدول الزمني لانتخابات الرئاسية.

 

وتوافد عدد من المواطنين على مكاتب الشهر العقاري منذ الساعات الأولى من الصباح، وأشادوا بالإجراءات الميسرة لاستخراج التوكيلات.

 

طوابير أمام مكاتب الشهر العقاري في دمياط
طوابير أمام مكاتب الشهر العقاري في دمياط
طوابير أمام مكاتب الشهر العقاري في دمياط
طوابير أمام مكاتب الشهر العقاري في دمياط
طوابير أمام مكاتب الشهر العقاري في دمياط
طوابير أمام مكاتب الشهر العقاري في دمياط
طوابير أمام مكاتب الشهر العقاري في دمياط
طوابير أمام مكاتب الشهر العقاري في دمياط
طوابير أمام مكاتب الشهر العقاري في دمياط
طوابير أمام مكاتب الشهر العقاري في دمياط
دمياط انتخابات الرئاسة محافظة دمياط الرئيس السيسي الشهر العقاري

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