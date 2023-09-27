الأربعاء 27 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

تحصين 252 ألف رأس ماشية ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع بالغربية

تحصين الماشية
تحصين الماشية

قال الدكتور حاتم أنور، مدير مديرية الطب البيطرى بالغربية، إن إجمالي ما تم تحصينه حتى اليوم  الأربعاء، 252 ألف رأس ماشية ضد الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع على مستوى المحافظة، وذلك خلال الحملة القومية الثانية لعام 2023.

وأشار مدير مديرية الطب البيطري بالغربية، إلى أن المستهدف تحصينه على مستوي المحافظة خلال فترة الحملة، يبلغ 266 ألفًا و554 حيوانًا من الأبقار والجاموس والأغنام والماعز، وأنه تم اتخاذ كافة التدابير اللازمة وتوفير الأمصال واللقاحات والأدوية الكافية لإنجاح الحملة، لافتا أن التحصينات أمنة وفعالة ومتوفرة.

حملات تجوب المراكز والقرى 

وأضاف " أنور"، أن حملات مديرية الطب البيطري والإدارات التابعة لها، تجوب جميع مراكز وقرى وعزب المحافظة لترقيم الماشية وتسهيل التحصين، للوصول إلى المستهدف وذلك بالتنسيق مع المراكز والمدن والأحياء، وذلك مع تطبيق الإجراءات الاحترازية.

وضبطت مديرية الطب البيطرى بالغربية، 58 عبوة أدوية بيطرية متنوعة الأصناف، منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر ، داخل محلات للمستلزمات البيطرية.

وكان الدكتور حاتم أنور مدير مديرية الطب البيطرى بالغربية، قد قاد لجنة تفتيشية على مراكز المحافظة بالتنسيق مع شرطة البيئة والمسطحات والجهات المعنية ، لإحكام السيطرة والرقابة على سوق بيع الأدوية البيطرية بالمحلات والعيادات البيطرية ، وتم خلالها المرور على عدد من المراكز والعيادات البيطرية ، وتم رصد عبوات أدوية بيطرية متنوعة الأصناف منتهية الصلاحية وأخرى بدون فواتير ومجهولة المصدر بداخلها بإجمالى 58 عبوة.

وتم التحفظ على المضبوطات وتحريزها، واتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محاضر مخالفة لأصحاب المضبوطات، وإخطار النيابة العامة المختصة لتجرى شئونها

وحمى الوادي المتصدع مديرية الطب البيطرى الأمصال واللقاحات التحصينات أمنة ترقيم الماشية حملات مديرية الطب البيطري والإدارات التابعة لها تجوب جميع مراكز وقرى

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